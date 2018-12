Emosis et Accellix annoncent leur intention de former une joint-venture, EmoCellix







EmoCellix se consacrera à la commercialisation d'une solution complète destinée au diagnostic cytomoléculaire des anomalies de l'hémostase

L'entreprise française Emosis et Accellix ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont signé une lettre d'intention portant sur la création d'une joint-venture (JV), qui sera détenue à parts égales par les deux entreprises.

EmoCellix se consacrera à fournir une solution complète qui englobe les nouveaux tests de diagnostic cytomoléculaire des anomalies de l'hémostase d'Emosis et la plateforme innovatrice d'analyses d'Accellix.

Dans ce contexte, Emosis adapterait et validerait ses essais cytomoléculaires pour les utiliser avec la plate-forme assurant les analyses et octroierait à la joint-venture le droit de commercialiser ses essais. Accellix accorderait à la JV le droit d'utiliser Accellix comme plate-forme de prestation de ses essais et lui apporterait un soutien pour adapter les essais à la plate-forme.

EmoCellix va fournir, à la communauté biomédicale engagée dans la prise en charge des patients souffrant de troubles hémostatiques ou thrombotiques graves, un système de tests, disponible sur demande sur le lieu des soins, qui alliera comme nul autre la grande efficacité d'un diagnostic avec la rapidité et la facilité d'utilisation.

La joint-venture sera détenue à 50 % par Accellix et à 50 % par Emosis, et les clients resteront libres d'acheter des produits et des services non intégrés d'Accellix et d'Emosis.

Le Dr Frederic Allemand, PDG d'Emosis, a déclaré : « La plate-forme d'Accellix correspond parfaitement à la concrétisation de la vision d'Emosis et à la réalisation du changement nécessaire dans le diagnostic de la thrombose et des anomalies de l'hémostase grâce à des tests cytomoléculaires. Nous sommes ravis d'aller de l'avant avec cette joint-venture, qui s'appuiera sur l'excellente relation professionnelle que nous avons nouée dans le cadre du projet ClotSeek financé par Eurostars ».

« Nous avons hâte d'élargir notre partenariat avec Emosis et nous croyons qu'en alliant la plate-forme innovatrice d'analyses d'Accellix avec les tests du flux cytomoléculaire sans commune mesure d'Emosis, EmoCellix apportera une solution complète pour les diagnostics sur demande de la thrombose et des anomalies de l'hémostase sur les lieux de soin », a déclaré Gabi Frei, PhD, vice-président du développement des produits chez Accellix.

À propos d'Emosis

Emosis est une entreprise innovante de dispositifs médicaux, qui se spécialise dans les diagnostics cytomoléculaires des anomalies hémostatiques et thrombotiques. Elle se consacre au développement centré sur l'usage clinique, au marketing et à la commercialisation de tests de premier plan, disponibles sur demande et conviviaux, les tests Emo, afin que ceux-ci puissent être réalisés de manière systématique sur la dernière génération en plein essor de cytomètres en flux, peu coûteux et faciles à utiliser. Les tests Emo visent à aider les praticiens à prendre des décisions médicales éclairées en cas de (risques de) saignements ou de coagulation, et ce, dans une large gamme de contextes cliniques, notamment les maladies cardiovasculaires et neuro-vasculaires, les cancers, les grossesses, ainsi que la gestion du traitement pharmacologique et non-pharmacologique.

http://www.emosis-diagnostics.com

À propos d'Accellix

Accellix met à la disposition d'une large gamme d'utilisateurs des analyses cellulaires entièrement automatisées, peu coûteuses et pratiques, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là où le besoin se fait sentir. Le système d'analyse avec des cartouches à usage unique d'Accellix apporte des résultats en moins de 30 minutes, requiert une formation minimale et n'exige pas des utilisateurs qu'ils s'occupent des réactifs biologiques, de la préparation des échantillons et de l'analyse de données complexes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site à l'adresse http://www.accellix.com.

