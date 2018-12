Avis de convocation - Lancement officiel du programme Ubisoft Éducation - Nouveau partenariat entre Ubisoft et le Réseau Technoscience pour la distribution de 300 trousses numériques à travers le Québec







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités au lancement officiel d'Ubisoft Éducation et à l'annonce du nouveau partenariat entre Ubisoft et le Réseau Technoscience visant à développer les compétences préparant les jeunes du Québec aux métiers du futur. Cet événement de presse se tiendra le lundi 10 décembre 2018, en présence de M. Yannis Mallat, PDG des studios canadiens d'Ubisoft, M. Cédric Orvoine, vice-président Ressources humaines et communications d'Ubisoft Montréal et de Mme Marthe Poirier, directrice générale adjointe du Réseau Technoscience.

À cette occasion, une classe d'élèves de 5e année de l'École Ste-Gertrude, accompagnés de leur enseignant et d'animateurs du Réseau Technoscience, essaieront la trousse numérique « Mission info », destinée aux jeunes de 9 à 12 ans. Cette trousse permet de développer la pensée computationnelle, d'introduire les jeunes aux concepts informatiques dans un contexte ludique et de travailler le raisonnement logique.

Quoi? Lancement officiel d'Ubisoft Éducation et annonce d'un nouveau partenariat entre Ubisoft et le Réseau Technoscience.



Quand? Lundi, le 10 décembre 2018 à 10 h 30

Accueil des médias - 10 h 15



Où? École Ste-Gertrude

11813, Boulevard Ste-Gertrude

Arrondissement Montréal Nord

