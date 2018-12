La jeune Hanikezi de l'émission THE CHINESE YOUTH a chanté A Dream to Dunhuang (Un rêve vers Dunhuang) et a suscité l'euphorie en Chine







PÉKIN, 6 décembre 2018 /PRNewswire/ -- La première de THE CHINESE YOUTH, une nouvelle émission de variétés produite par iQIYI, l'un des trois principaux sites Web de diffusion vidéo en continu en Chine, a tout récemment provoqué de vives discussions parmi les internautes chinois. Hanikezi, l'une des filles participant à l'émission, a remporté un franc succès avec son apparence séduisante et son interprétation à couper le souffle de la danse A Dream to Dunhuang. L'étiquette #HanikeziIsSoBeautiful# a suscité de vives discussions, à tel point qu'elle est devenue une tendance sur les principales plates-formes de médias sociaux en Chine. L'euphorie s'était emparée des gens qui manifestaient partout leur appréciation pour la fille, dominant pratiquement la plupart des écrans des appareils connectés à Internet.

L'émission THE CHINESE YOUTH a réuni 20 jeunes talents afin d'exhiber la beauté de la culture traditionnelle chinoise. Durant l'émission, ces derniers jouent des instruments folkloriques chinois, interprètent la danse classique chinoise, chantent des chansons traditionnelles et exécutent des scènes mettant en valeur le style chinois.

Dans le premier épisode de l'émission, Liu Feng de l'Académie nationale des arts scéniques chinois a chanté la chanson Beijing Youth (La jeunesse de Pékin) tout en jouant du sanxian, un instrument traditionnel chinois. Les paroles mentionnaient plusieurs endroits emblématiques de la ville de Pékin et étaient fortement imprégnées du dialecte et du style de la région pékinoise. En l'écoutant, on se sent vraiment comme dans un « hutong » (ruelle) de Pékin. L'évènement a reçu de nombreux éloges après la diffusion.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/794045/THE_CHINESE_YOUTH_show.jpg

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 13:38 et diffusé par :