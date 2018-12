La prescription sociale : Le bureau de votre professionnel de la santé est une nouvelle passerelle vers le bien-être communautaire







TORONTO, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Qu'est-ce que la prescription sociale, exactement? Pour les clients, elle peut prendre plusieurs formes. Groupes de ukulélé. Cours de danse. Soirées de karaoké. Visites de musées. Tables de discussion autour d'un café. Jardin communautaire. Même le bingo! Ceci peut être un petit groupe ou juste quelques personnes qui décident d'aller à la pêche ensemble. Pour les personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour tisser des liens avec leur communauté ou qui ne savent pas par où commencer pour prendre en charge leur santé et leur bien-être, la prescription sociale offre une nouvelle voie vers le soutien communautaire : votre professionnel de la santé.

Pour les professionnels de la santé, la prescription sociale est un nouvel outil intéressant qui assure que chaque point de contact constitue une passerelle vers un meilleur bien-être global pour leurs clients. Les gens font confiance aux conseils de leur professionnel de la santé; la prescription sociale s'appuie sur cette confiance pour les guider vers des activités qui favorisent la santé et le bien-être bien au-delà de ce qui peut se produire au cours d'une visite médicale traditionnelle. Mais pour cela, les professionnels de la santé n'ont pas besoin d'être des experts dans l'établissement de liens avec les ressources communautaires : ils peuvent compter sur des agents de liaison, des équipes de soins de santé et la communauté en général pour combler cette lacune critique. Cela permet aux cliniciens de consacrer plus de temps aux problèmes médicaux qu'ils sont les mieux placés pour traiter.

À mesure que les soins de santé évoluent, nous pourrions nous attendre à une réponse différente de nos professionnels de la santé, au lieu qu'ils soient simplement ceux que nous consultons quand nous sommes malades. Pour les systèmes de santé qui doivent de plus en plus prendre des décisions difficiles en raison de ressources limitées, les soins de santé doivent être transformés en une voie menant au bien-être.

La prescription sociale marque le début d'une révolution dans la prestation des soins primaires au Royaume-Uni, montrant des résultats prometteurs au chapitre des effets positifs pour les clients, les professionnels de la santé et la communauté en général. Parmi les partisans de l'initiative désormais nationale, citons la première ministre britannique. La prescription sociale suscite aussi un engouement au Canada, où un projet ambitieux est en cours en Ontario afin de libérer le potentiel du personnel des centres de santé communautaire pour guider les clients dans l'établissement de nouveaux liens entre eux et l'ensemble de leur communauté.

En Ontario, la prescription sociale permet aux professionnels de la santé de mettre en oeuvre de manière systématique et fondée sur des données probantes ce que nous savons de façon anecdotique : les personnes qui ont tissé des liens avec des soutiens sociaux et communautaires sont en meilleure santé. Les enseignements tirés du projet pilote guideront le secteur des soins de santé, amélioreront la qualité de vie, créeront un cadre de soins de santé davantage centré sur l'être humain et bâtiront une communauté plus saine, mieux interconnectée et plus résiliente.

« Les personnes peuvent être leur meilleure ressource pour leur propre santé et leur bien-être, lorsqu'elles sont connectées les unes aux autres et aux bons services », affirme Kate Mulligan, directrice des politiques et des communications de l'Alliance pour des communautés en santé. « La prescription sociale change notre point de vue, nous passons de voir les individus comme des patients atteints de maladies, à les comprendre comme des gens qui ont des talents et des intérêts. »

