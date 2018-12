Aide aux commerçants sur des artères en chantier - La Ville de Montréal double le programme pour la rénovation des immeubles commerciaux de la rue Sainte-Catherine Ouest







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé une bonification de 1,39 M$ à l'enveloppe du volet subventions du programme PRAM Sainte-Catherine destiné à la rénovation des immeubles commerciaux.

« La rue Sainte-Catherine est une artère unique à Montréal. Un an après son adoption, signe de l'intérêt des commerçants à investir à Montréal et de leur ambition pour le nouvel aménagement de la rue Sainte-Catherine, le programme PRAM Sainte-Catherine connait un succès supérieur à celui escompté. Notre Administration poursuit son engagement à mieux soutenir les commerçants lors des projets d'infrastructures majeurs et vient pratiquement doubler l'enveloppe budgétaire prévue initialement », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

« Pour s'adapter aux changements, les commerçants doivent pouvoir s'appuyer sur une ville performante et agile. Nous agissons aujourd'hui en ajustant la répartition annuelle des crédits de base budgétaire afin de mieux répondre aux besoins des commerçants de la rue Sainte-Catherine Ouest qui décident d'investir sur leurs bâtiments », a précisé le responsable du développement économique et commercial au comité exécutif, Robert Beaudry.

Le programme PRAM Sainte-Catherine attribue des mesures financières aux commerçants dont les affaires seront possiblement affectées par la réalisation de ce chantier majeur. Doté d'un budget initial de 4,9 M$, le programme se décline en deux volets. Le premier volet, pendant les travaux, comporte des mesures pour soutenir l'activité commerciale et maintenir l'achalandage de la clientèle. Le second consiste en un programme de subventions à la rénovation des immeubles commerciaux qui, avec cette annonce, passe de 1,4 M$ à 2,79 M$. Le budget total du programme PRAM Sainte-Catherine passe donc à 6,3 M$.

