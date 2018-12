Une programmation éclatée afin de profiter de la rue Sainte-Catherine durant les travaux!







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal donne rendez-vous aux résidents, aux travailleurs, aux clients et aux touristes du centre-ville dès février 2019 afin de profiter d'une série d'expériences et d'événements inédits qui animeront le secteur. Afin d'atténuer les impacts des travaux qui se dérouleront sur la rue Sainte-Catherine, l'entreprise Groupe Sensation Mode à mis sur pied XP MTL, une toute nouvelle expérience au centre-ville qui s'étalera sur quatre saisons afin de mettre en valeur l'industrie de la mode et le plus grand pôle de commerce de détail au Québec.

« La programmation que nous propose XP MTL viendra dynamiser le centre-ville, en plus de s'ajouter à toutes les autres mesures mises en place afin de minimiser les impacts du chantier, telles que le programme d'aide aux commerçants ou le programme PR@M Sainte-Catherine. Grâce à ces initiatives variées et innovantes, la rue Sainte-Catherine demeurera attrayante le temps de se refaire une beauté et permettra à la métropole de rayonner hors des frontières », mentionne la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La programmation, rendue possible grâce à la contribution financière de plusieurs partenaires privés et publics, mise sur la qualité de l'expérience offerte à la population qui vit, travaille, étudie ou se divertit au centre-ville en mettant en valeur les grandes thématiques lifestyle, mode, design, danse, musique, sport, beauté et shopping. Elle se déploiera aussi bien sur le domaine public que sur le domaine privé, en partenariat avec les détaillants et les grands propriétaires riverains, dans le Réso (Montréal souterrain), le métro et les gares, les musées, les grandes places commerciales et les hôtels. Le Groupe Sensation Mode, qui propulse XP MTL, s'appuie sur une vaste et solide expérience dans le domaine et présente depuis l'an 2000 le Festival Mode Design de Montréal, le plus important événement du genre à l'international. Le lancement officiel aura lieu en février 2019

« Nous avons imaginé un nouveau concept d'expérience culturelle sur une base annuelle et un déploiement dans un environnement qui nous passionne, le centre-ville de Montréal. Nous sommes emballés de joindre nos efforts à ceux de la Ville de Montréal et de mettre à profit notre créativité au service de notre ville que nous animons avec ferveur », d'ajouter Jean-François Daviau, président du Groupe Sensation Mode.

Les résultats de l'appel d'offres pour les travaux de la phase 1 du projet Sainte-Catherine seront connus sous peu, permettant la reprise des travaux dès janvier 2019, tel qu'annoncé précédemment.

