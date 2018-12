Bilan annuel des activités 2017?2018 de La Financière agricole dans la région des Laurentides







SAINT-EUSTACHE, QC, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec dévoile aujourd'hui le bilan 2017?2018 de ses activités en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu auprès des entreprises agricoles de la région des Laurentides. Ces informations découlent du rapport annuel pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 mars 2018.

Des programmes de financement au service des entreprises agricoles

49 millions de dollars en garanties de prêts

- 48,7 millions de dollars aux producteurs agricoles, dont 31 millions de dollars à des entreprises laitières et horticoles

- 376 000 dollars aux producteurs forestiers

17 projets admissibles à une subvention à l'établissement

Une aide financière directe et adaptée à la réalité des jeunes de la relève pour des projets structurants

12 relèves

295 000 dollars

Tarifications avantageuses en financement et par le Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA)

Des programmes d'assurance et de protection du revenu diversifiés et avantageux

Près de 13 millions de dollars versés aux producteurs dans le cadre des programmes d'assurance et de protection du revenu couvrant la plupart des risques auxquels font face les entreprises agricoles

- Assurance récolte (ASREC) (saison 2017)

326 clients assurés



Indemnités totales de 2,2 millions de dollars, dont 1,3 million de dollars pour les pommes



Indemnités de 965 000 dollars pour les cultures affectées par la grêle

- Assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA)

256 clients assurés



Compensations de 1,8 million de dollars, principalement pour le produit Veaux d'embouche

- Agri-stabilité

524 participants



Paiements de 1,8 million de dollars

- Agri-Québec Plus

401 participants



Paiements de 731 000 dollars

- Agri-investissement

662 participants



Contributions gouvernementales de 1,5 million de dollars

- Agri-Québec

536 participants



Contributions gouvernementales de 4,7 millions de dollars

Initiative Canada-Québec d'aide aux entreprises agricoles affectées par des épisodes exceptionnels de grêle en 2017

- 63 participants

- Aide de 1,4 million de dollars

Citations

« Le gouvernement veille à la pérennité et à la stabilité des entreprises du secteur agricole et agroalimentaire, notamment par les programmes et services de La Financière agricole du Québec qui y contribuent assurément. Ce sont des outils prometteurs pour l'avenir de nos agriculteurs. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« Par nos interventions diversifiées, nous contribuons au développement économique du Québec et de ses régions. Nous offrons aux producteurs agricoles des produits et services adaptés à leurs besoins et à leur réalité. Ainsi, nous sommes heureux de pouvoir contribuer au succès des producteurs québécois. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Nos programmes favorisent le développement et la stabilité de plus de 24 000 entreprises agricoles et forestières québécoises réparties dans toutes les régions du Québec. Nos conseillers sont dévoués, à l'écoute, et ils ont à coeur la réussite des entrepreneurs. »

Mme Béatrice Cacopardo, directrice régionale, Centre de services de Saint-Eustache

La Financière agricole du Québec

Offre des produits et des services de qualité en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu

Favorise le développement et la stabilité de plus de 24 000 entreprises agricoles et forestières québécoises

Place la relève agricole au coeur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité

Participe activement à l'essor économique du Québec et de ses régions : des valeurs assurées s'élevant à 3,6 milliards de dollars et un portefeuille de garanties de prêts atteignant 5,2 milliards de dollars

