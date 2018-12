Consolidation et bonification du réseau PME MTL - La Ville de Montréal investit massivement dans l'entrepreneuriat montréalais







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Le responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif, Robert Beaudry, est fier d'annoncer la consolidation et la bonification des services et des investissements au sein du réseau PME MTL. La Ville de Montréal investira plus de 33 M$ afin de poursuivre le déploiement d'un réseau performant de soutien à l'entrepreneuriat.

« La Ville de Montréal, en tant que moteur économique, a travaillé au cours des dernières années à créer un réseau efficace et innovateur pour favoriser un développement économique et entrepreneurial prospère. Nous poursuivons le travail aujourd'hui en augmentant nos investissements de plus de 33 M$ auprès de ses entrepreneurs et investisseurs qui contribuent à l'essor et au rayonnement de la métropole », lance M. Beaudry.

La Ville de Montréal a autorisé, dans un premier temps, une contribution financière de plus de 17 M$ pour les six organismes du réseau PME MTL, pour les années 2019 à 2021. Ces investissements permettront de bonifier l'offre d'accompagnement du réseau auprès des entrepreneurs, d'optimiser le parcours des entrepreneurs dans l'écosystème du développement économique et de mieux faire connaître les services ainsi que le soutien offerts par le réseau PME MTL. Pour réaliser ces objectifs, plus de 40 nouvelles ressources s'ajouteront au sein des six pôles de services pour accompagner les entrepreneurs, mais aussi pour améliorer l'environnement d'affaires et pour pérenniser la croissance de l'économie de la métropole.

La Ville de Montréal a également bonifié le Fonds d'investissement PME MTL afin d'augmenter le capital disponible pour des entrepreneurs. Elle a accordé un prêt de 16 M$ au Fonds, menant la capitalisation de celui-ci à plus de 50 M$. Rappelons qu'au moment de sa création en décembre 2015, l'actif total était évalué à moins de 30 M$. Le financement octroyé par le Fonds a permis de créer ou de maintenir près de 12 500 emplois sur le territoire.

« La Ville de Montréal a un rôle à jouer auprès des entrepreneurs pour les accompagner, les épauler et les outiller à développer une richesse collective qui répond aux besoins de notre société. Avec ces nouveaux investissements, nous agissons pour maintenir une économie montréalaise innovante, vibrante et dynamique », affirme M. Beaudry.

Le réseau PME MTL place l'entrepreneur au centre de l'écosystème en simplifiant ses démarches d'affaires et en lui offrant des services d'accompagnement ainsi que du financement à chaque étape de son projet d'affaires, du démarrage à la croissance. Il compte actuellement 90 employés réparti dans six pôles de services couvrant l'ensemble du territoire montréalais. Il accompagne annuellement près de 4000 entreprises en démarrage, en croissance ou en transfert.

Entente Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017, l'entente "Réflexe Montréal" vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social ou culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyens. Le gouvernement du Québec reconnaît aussi ce statut particulier de métropole dans l'élaboration des lois, des règlements, des programmes, des politiques ou des directives qui concernent Montréal.

