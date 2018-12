Évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador - Disponibilité d'une aide financière aux participants







OTTAWA, le 6 déc. 2018 /CNW/ - L'Agence canadienne d'évaluation environnementale annonce la disponibilité d'une aide financière offerte dans le cadre du Programme d'aide financière aux participants pour favoriser la participation du public et des groupes autochtones à l'évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador, dans la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador.

Une aide financière est rendue disponible pour favoriser la participation des particuliers et des groupes admissibles aux activités liées à l'évaluation régionale. Ces activités comprennent la préparation et la participation à des ateliers et des réunions, ainsi que l'examen de documents pertinents et la formulation de commentaires relatifs à ces documents.

Les demandes reçues d'ici le 8 janvier 2019 seront prises en compte. Les bénéficiaires et le montant de l'aide financière accordée seront annoncés à une date ultérieure.

Pour présenter une demande d'aide financière ou obtenir un formulaire de demande, veuillez communiquer avec le Programme d'aide financière aux participants en envoyant un courriel à CEAA.FP-PAF.ACEE@canada.ca.

