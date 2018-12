Contenu local - Manifestation chez Bombardier La Pocatière







LA POCATIÈRE, QC, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Ce midi, les travailleuses et les travailleurs du Syndicat des employés de Bombardier La Pocatière-CSN (SEBLP) ont manifesté leur mécontentement en lien avec l'annonce récente d'une nouvelle perte de contrat, celle de VIA Rail.

«?Nous sommes amèrement déçus de cette possibilité de voir un nouveau contrat de cette importance nous filer entre les doigts. Alors que nous revendiquons un minimum de 20 à 30 % de contenu local, il est désormais clair que si VIA va réellement de l'avant avec la compagnie Siemens, il n'y aura aucun contenu canadien dans ce projet pourtant financé à 100 % par nos taxes et impôts, de dénoncer Claude Michaud, président du SEBLP. Le seul contrat d'envergure figurant à notre carnet actuel touche aux voitures Azur du métro de Montréal, contrat qui se termine en 2021 et qui représente environ 170 emplois en tout.?»

Le 27 novembre dernier, VIA Rail annonçait son intention de confier à l'allemande Siemens la fabrication de 32 nouveaux trains bidirectionnels pour desservir le corridor Québec-Windsor.

«?En un peu plus de 18 mois, ce sont trois contrats d'importance qui ont échappé aux travailleuses et aux travailleurs de La Pocatière. Pensons seulement aux 212 voitures du Réseau express métropolitain (REM) qui ont été confiés à Alstom en Inde au mois d'avril 2018 ou à la seconde série de 24 voitures de l'Agence métropolitaine de transport (AMT), dont le contrat a été octroyé à la China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) en mai 2017. Pourtant, l'usine de La Pocatière détient toute l'expertise nécessaire à la réalisation de ces contrats?», de renchérir André Miousse, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

Rappelons qu'historiquement, les travailleuses et les travailleurs de Bombardier La Pocatière ont réalisé plusieurs contrats d'envergure : en 2010, 468 voitures de métro Azur en acier inoxydable pour la Société de transport de Montréal?; en 2007, 160 voitures de trains de banlieue multi-niveaux pour l'AMT?; en 2003, 329 voitures de trains de banlieue multi-niveaux pour la New Jersey Transit?; et, en 1989, 236 véhicules porte-voitures à simple et double niveau pour la navette de l'Eurotunnel.

«?Quand une société publique canadienne confie un contrat d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars à une entreprise étrangère, ce sont nos familles, nos ami-es, nos concitoyens et nos concitoyennes qui en paient le prix. Pour nous, tous ces contrats publics qui nous ont récemment passé sous le nez et qui seront réalisés à 100 % à l'extérieur du pays, représentent des centaines d'emplois directs et indirects qui ne verront jamais le jour dans notre région?», de déplorer Nancy Legendre, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30?000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN regroupe 110 syndicats, et représente environ 10?000 membres provenant de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 12:00 et diffusé par :