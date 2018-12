La Ville de Montréal soutient Judo Canada pour la tenue du Grand Prix de judo 2019







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif a autorisé l'octroi d'un soutien financier maximal de 375 000 $, et d'un soutien en biens et services d'une valeur maximale de 50 000 $, à Judo Canada pour la tenue du Grand Prix de judo (GPJ) 2019. Cette compétition internationale se tiendra à Montréal du 5 au 7 juillet 2019 à l'aréna Maurice-Richard.

« La Ville de Montréal est une plaque tournante pour les événements sportifs internationaux. C'est pourquoi nous sommes fiers d'offrir à Judo Canada une aide financière pour les soutenir dans l'organisation du GPJ 2019. Non seulement nous aidons la tenue d'un événement qui engendrera des retombées touristiques significatives et qui fera rayonner Montréal à l'échelle internationale, nous offrirons aussi aux Montréalaises et Montréalais une occasion unique d'assister aux performances des meilleurs judokas au monde », a déclaré Hadrien Parizeau, conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au comité exécutif.

Le GPJ présente un haut potentiel de rayonnement pour Montréal en offrant une couverture télévisée en direct et en différé diffusée dans près de 80 pays. La tenue du GPJ à Montréal sollicitera la contribution de 350 personnes issues majoritairement de la communauté montréalaise (bénévoles, membres du Comité organisateur, etc.). Avec plus de 5 000 spectateurs attendus à cette première édition, il s'agira du plus gros rassemblement de la communauté internationale du judo au Canada depuis la tenue du Championnat du monde en 1993 à Hamilton.

Judo Canada souhaite accroître les legs sociaux et sportifs de cet événement majeur à Montréal en maximisant le développement du savoir-faire et de l'expertise des bénévoles, des officiels et des juges, ainsi qu'en offrant la possibilité au grand public de découvrir le sport à travers une « Fan-zone » durant les trois jours de l'événement. Il est à noter que le judo a de solides assises à Montréal, où se trouve notamment le Centre national d'entraînement de Judo Canada.

Organiser un Grand Prix à Montréal donnera la possibilité à Judo Canada d'inscrire deux fois plus d'athlètes que les autres pays engagés. Il s'agit donc d'une occasion pour la prochaine génération d'athlètes de prendre part à l'événement et de se mesurer aux meilleurs au monde. Un camp d'entraînement à l'Institut national du sport du Québec (INS-Q) est également prévu avant l'événement pour faire le lien entre la Coupe Canada Open de judo qui aura lieu du 27 juin au 3 juillet et le GPJ 2019 en créant un engouement autour de la discipline pendant 11 jours consécutifs.

Le financement octroyé par la Ville de Montréal pour cet événement contribue à l'atteinte des cibles de la Stratégie montréalaise en matière d'accueil d'événements sportifs.

