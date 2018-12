Le Bureau de la traduction conclut un partenariat avec l'Université d'Ottawa







OTTAWA, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, prenait part hier à la signature d'une des plus importantes ententes de collaboration entre le Bureau de la traduction et l'Université d'Ottawa. Cette nouvelle collaboration bénéficiera à la formation des étudiants et au recrutement de traducteurs et de terminologues. Elle contribuera également à appuyer le programme de maîtrise en interprétation de conférence, la recherche, ainsi qu'un nouveau programme de langagiers en résidence.

