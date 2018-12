Continuer à travailler ensemble aux solutions : La FCCF renouvelle l'Entente de collaboration pour le développement des arts et de la culture, avec ses partenaires des institutions fédérales







OTTAWA, le 6 déc. 2018 /CNW/ - C'est aujourd'hui même, dans le cadre de son Forum national du réseau de ses membres, que la Fédération culturelle canadienne-française a renouvelé son entente multipartite pour le développement des arts et de la culture.

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, les représentants des institutions fédérales du secteur des arts et de la culture, et les organismes membres de la FCCF, étaient présents à l'événement de signature à Ottawa.

À l'instar du ministère du Patrimoine canadien, le Centre national des arts, le Conseil des arts du Canada, la Société Radio-Canada, l'Office national du film du Canada et Téléfilm Canada sont les institutions fédérales partenaires dans cette entente. La signature d'aujourd'hui renouvelle l'Entente de collaboration pour le développement des arts et de la culture des communautés francophones en situation minoritaire du Canada pour les cinq prochaines années, soit de 2018 à 2023. Le Plan d'action pour les langues officielles prévoyait le renouvellement de cette entente pour soutenir la suite de la collaboration gouvernement-communautés dans le secteur des arts et de la culture.

L'entente existe depuis 1998. Elle vise à renforcer la concertation et à consolider la collaboration entre les participants pour favoriser, dans la poursuite des mesures positives touchant les arts et la culture, l'épanouissement de nos communautés partout au pays, et pour promouvoir leur contribution à la richesse culturelle et artistique du pays.

« Je suis très fier, aujourd'hui, de signer cette entente coude-à-coude avec la ministre responsable des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, et nos partenaires des institutions fédérales dans le cadre du Forum national des membres de la FCCF. », a déclaré Martin Théberge, président de la Fédération culturelle. « Nos échanges pour renouveler l'entente de collaboration ont été très productifs. Nous avons une volonté commune d'agir sur des enjeux prioritaires et de travailler ensemble aux solutions pour accroître le rayonnement des arts et de la culture de notre francophonie canadienne », a-t-il ajouté.

« La langue et la culture sont un moteur de développement économique et social puissant. Elles contribuent au rayonnement et à la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire partout au pays. Aujourd'hui, nous réaffirmons l'engagement de notre gouvernement à travailler de concert avec la communauté afin de mieux répondre à leurs besoins. Ensemble, soyons forts et fiers de ce que nous avons accompli, et continuons de faire rayonner notre culture », indique l'Honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie.

Dans le cadre de leurs mandats respectifs, les signataires des institutions fédérales agissent de concert pour mieux répondre aux enjeux artistiques et culturels des communautés francophones en situation minoritaire. Ils oeuvrent aussi à renforcer les capacités du secteur afin qu'il rayonne davantage ici et ailleurs. Cette collaboration est fondée sur la certitude que les arts et la culture sont un moteur de développement économique et social, qu'ils renforcent la capacité citoyenne, la vitalité et l'identité des communautés francophones et acadienne, et qu'ils contribuent de manière significative à l'essor du pays.

Fondée en 1977, la FCCF est un organisme national dont la mission est de promouvoir l'expression artistique et culturelle des communautés francophones et acadienne. Son réseau rassemble sept regroupements nationaux en théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en arts visuels, treize organismes oeuvrant au développement culturel et artistique dans onze provinces et territoires du Canada, ainsi qu'un regroupement de réseaux de diffusion et une alliance de radios communautaires.

