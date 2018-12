Montréal, métropole de la réconciliation - La Ville de Montréal participe à la conférence Indigenous People's Justice : Reconciliation and Capacity Building







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La responsable de la réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif, Marie-Josée Parent, participe aujourd'hui à une importante conférence sur le processus de réconciliation avec les peuples autochtones, en présence des représentants du gouvernement de la Nation Crie réunis à Gatineau.

« Montréal fait preuve de leadership dans le processus de réconciliation qu'elle mène avec les peuples autochtones. Ce leadership se vit à travers une série de gestes qui marquent un changement de paradigme et qui traduisent l'importance qu'elle accorde aux droits de la personne. Les villes ont un rôle important à jouer en matière de réconciliation. L'histoire millénaire de notre métropole et la diversité de la population autochtone qui y réside aujourd'hui, de plus en plus nombreuse, nous invitent à faire plus et mieux pour mettre en oeuvre les droits des peuples autochtones », a souligné la mairesse Valérie Plante.

« À l'exercice démocratique de consultation qui se poursuit, Montréal ajoute des gestes forts. Ainsi, nous avons annoncé notre soutien au projet de centre culturel et touristique des Premiers Peuples porté par DestiNATIONS et Tourisme Autochtone Québec ainsi que notre engagement à rapatrier des sépultures autochtones en notre possession. Nous avons également tenu le premier Sommet des Premières Nations et des municipalités sur la réconciliation », a rappelé Marie-Josée Parent.

Le processus de réconciliation

À l'heure où près de la moitié des peuples autochtones vivent en milieu urbain, Montréal a établi six grands axes de travail pour sa Stratégie de réconciliation :

Développer une relation de gouvernement à gouvernement avec les gouvernements autochtones au sein des instances de la Ville;

Célébrer la présence autochtone à Montréal en reconnaissant sa présence historique passée, présente et future;

Accompagner la communauté autochtone urbaine en facilitant la concertation et la rétroaction;

Améliorer le sentiment de sécurité des Autochtones à Montréal;

Soutenir le développement culturel autochtone en milieu urbain;

Soutenir le développement économique de la communauté autochtone à Montréal.

