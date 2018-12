Lancement d'un appel d'énoncés de projets pancanadiens visant à aider les aînés de l'ensemble du Canada à demeurer actifs, engagés et informés







OTTAWA, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser la santé, le bien-être et la participation des aînés en les incitant à demeurer actifs, engagés et informés.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, a invité les organismes à présenter une demande de financement pour des projets qui contribueront à augmenter l'inclusion sociale des aînés par des approches novatrices axées sur la collaboration. Les organismes peuvent répondre à l'appel d'énoncés de projets pancanadiens de 2018-2019 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

Le PNHA favorise l'inclusion sociale et l'engagement des aînés en les encourageant à mettre leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences au service des autres dans le cadre de projets qui ont un impact positif dans la vie des aînés et dans les communautés. Le financement du volet des projets pancanadiens cible des projets pluriannuels qui font appel à des approches collaboratives et novatrices pour s'attaquer aux problèmes touchant les aînés.

La période de soumission des énoncés commence aujourd'hui et se terminera le 21 janvier 2019. Les organismes admissibles peuvent recevoir jusqu'à 5 millions de dollars sur cinq ans.

Citation

« Le gouvernement du Canada accorde une grande importance à la contribution des aînés au pays. Nous savons que lorsque les aînés peuvent participer pleinement à la société, tout le monde est gagnant. C'est pourquoi je suis heureuse de lancer l'appel d'énoncés de projets pancanadiens de 2018-2019 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Le volet des projets pancanadiens finance des projets novateurs qui ont un impact important au sein des communautés. Ce programme aide plus d'un demi-million d'aînés chaque année et il continuera de le faire. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

Les faits en bref

L'appel de propositions précédent du PNHA pour les projets pancanadiens s'est déroulé du 29 mai au 10 juillet 2015. L'appel ciblait les projets qui contribueraient à réduire l'isolement social des aînés.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2015-2016, 21 millions de dollars ont été versés pour des plans et projets à impact collectif. La plupart des projets prendront fin au printemps 2019.

Liens connexes

Document d'information

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions qui finance des projets visant à améliorer la vie des aînés et les communautés. Dans le cadre du PNHA, le gouvernement du Canada encourage les aînés à transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience à d'autres.

Voici les objectifs du PNHA :

promouvoir le bénévolat chez les aînés;

inciter les aînés à participer à leur communauté en tant que mentors;

sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, y compris à l'exploitation financière;

favoriser la participation et l'inclusion sociales des aînés;

fournir de l'aide à l'immobilisation pour des programmes et projets communautaires nouveaux et existants destinés aux aînés.

Les fonds du PNHA financent des projets pancanadiens et communautaires.

Projets pancanadiens

Le financement accordé dans le cadre du volet des projets pancanadiens cible des projets pluriannuels qui font appel à des approches collaboratives et novatrices pour s'attaquer aux problèmes touchant les aînés.

Les projets ayant reçu du financement dans le cadre de l'appel de propositions de 2015-2016 du PNHA pour les projets pancanadiens visent à produire un impact collectif, c'est-à-dire que les demandeurs et leurs partenaires collaborent pour obtenir des résultats mesurables dans la lutte contre l'isolement social des aînés.

Avec l'appel d'énoncés de projet de 2018-2019, le PNHA poursuivra la mise en oeuvre de l'approche axée sur l'impact collectif - une approche novatrice fondée sur des données probantes - et mettra l'accent sur l'augmentation de l'inclusion sociale des aînés plutôt que sur la réduction de l'isolement social.

Les organismes soumettront leurs énoncés de projet pour les plans d'impact collectif proposés. À la suite d'un examen des énoncés reçus, les organismes dont les énoncés de projet auront été retenus seront invités à soumettre une proposition complète.

Pour cette année, la période de financement passe de trois à cinq ans et le montant maximal du financement passe de 750 000 $ à 5 000 000 $. Ce financement stable rendra les projets plus durables et permettra d'en accroître l'impact.

Pour en savoir plus, visitez la page Financement : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Projets pancanadiens.

Projets communautaires

Les projets communautaires financés proposent des activités favorisant l'engagement des aînés et contribuent à l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, favoriser la participation sociale et fournir une aide à l'immobilisation. Ces projets pourraient recevoir jusqu'à 25 000 $ en financement et, à partir de cette année, jusqu'à 5 000 $ en nouvelles petites subventions pour les organismes qui n'ont pas reçu de financement dans les cinq dernières années. Chaque année, environ 35 millions de dollars sont versés pour des projets communautaires.

L'appel de propositions de 2018-2019 du PNHA pour le financement de projets communautaires a pris fin le 15 juin 2018. Les organismes étaient invités à présenter une demande de financement d'un maximum de 25 000 $ pour la réalisation de projets qui permettent aux aînés de transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience à d'autres et qui soutiennent les communautés en renforçant leur capacité de s'attaquer aux problèmes locaux.

Dans le cadre de l'appel de propositions précédent du PNHA visant les projets communautaires, environ 1 905 projets ont été approuvés dans l'ensemble du Canada dont 1 885 sont en cours.

Pour en savoir plus, visitez la page Financement : Nouveaux Horizons pour les aînés - Projets communautaires .

