L'Empire State Building célèbre le 25e anniversaire des mariages de la Saint-Valentin







Pour la toute première fois, des couples du monde entier auront la chance de remporter leur mariage de rêve.

NEW YORK, 6 décembre 2018 /CNW/ - L'Empire State Building a officiellement annoncé que les inscriptions sont maintenant ouvertes pour son 25e concours annuel de mariage de la Saint-Valentin. Pour célébrer ce jalon important, le concours sera ouvert pour la première fois aux admirateurs internationaux de l'édifice. En l'honneur de l'anniversaire d'argent de l'événement, un seul couple chanceux sera choisi, en fonction de son histoire d'amour, pour célébrer le mariage de ses rêves dans l'observatoire du 86e étage de l'immeuble le 14 février 2019.

Pour cette journée mémorable, la mariée recevra un prix comprenant une robe de mariée de son choix* sélectionnée au salon phare de Kleinfeld Bridal à New York ainsi qu'une robe supplémentaire de Kleinfeld Bridal Party* pour une invitée de la mariée. Le couple gagnant recevra également deux vols aller-retour vers New York, une gracieuseté de Turkish Airlines, pour lui-même et deux invités, deux nuitées au Grand Hyatt New York pour le couple et ses invités*, un déjeuner continental exclusif ainsi qu'un toast de Prosecco au STATE Grill & Bar de l'Empire State Building après la cérémonie, un forfait lune de miel au Boca Raton Resort & Club, un centre de villégiature Waldorf Astoria, de Discover The Palm Beach, l'organisation touristique officielle du comté de Palm Beach, en Floride.

« Au cours des vingt-cinq dernières années, l'Empire State Building a été la vedette de tant d'histoires d'amour différentes », a déclaré Jean-Yves Ghazi, vice-président principal de l'observatoire de l'Empire State Building, qui sera également l'officiant du mariage. « Cette année, à la demande de nos admirateurs du monde entier, nous avons étendu cette opportunité au niveau international, à tous ceux qui ont rêvé de participer à cet événement annuel. Nous sommes impatients de poursuivre cette tradition bien-aimée pendant encore 25 ans. »

Pour participer, les couples désireux de se marier ou de renouveler leurs voeux peuvent partager leur histoire d'amour par l'intermédiaire de https://esbvalentinesday.com/ du 5 au 30 décembre 2018. Les membres des couples doivent être âgés de 18 ans et plus et détenir une licence de mariage valide de l'État de New York au moment de la cérémonie afin de pouvoir se marier. Les renouvellements de voeux peuvent être effectués avec une licence de mariage valide de l'État de New York.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de Kleinfeld Bridal, du Grand Hyatt New York, du STATE Grill & Bar, du Boca Raton Resort & Club et de Discover The Palm Beaches, visitez les sites https://www.kleinfeldbridal.com/, http://newyork.grand.hyatt.com/, https://www.patinagroup.com/state-grill-and-bar, http://www.bocaresort.com/, et https://www.thepalmbeaches.com/.

Pour obtenir tous les détails et règlements du concours, veuillez consulter le site Web suivant : https://esbvalentinesday.com/. *Certaines restrictions peuvent s'appliquer.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres au-dessus du coeur de Manhattan (de la base à l'extrémité de son antenne), l'Empire State Building, appartenant à Empire State Realty Trust, Inc., est « l'édifice le plus célèbre au monde ». Dans la foulée de nouveaux investissements touchant l'efficacité énergétique, l'infrastructure, les aires publiques et les commodités, l'Empire State Building attire des locataires de premier plan représentant un éventail diversifié d'industries de partout dans le monde. La solide technologie de radiodiffusion de ce gratte-ciel soutient certaines des plus grandes chaînes de télévision et stations de radio FM du marché du Grand New York. L'Empire State Building a été choisi comme édifice favori aux États-Unis lors d'un sondage mené par l'American Institute of Architects; son observatoire est l'une des attractions les plus populaires au monde et la destination touristique la plus prisée de la région. Pour plus d'information au sujet de l'Empire State Building, veuillez visiter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), une importante fiducie de placement immobilier (FPI), possède, gère, exploite, acquiert et réoriente des immeubles de bureaux et des installations commerciales à Manhattan et dans le Grand New York, y compris l'Empire State Building, l'édifice le plus célèbre au monde. L'entreprise, dont le siège social se trouve à New York, dans l'État de New York, était forte, en date du 30 septembre 2018, d'un portefeuille d'installations commerciales couvrant une superficie de 938 000 mètres carrés louables, soit 873 000 mètres carrés louables, 14 immeubles de bureaux, dont 9 à Manhattan, 3 dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et 2 dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, ainsi qu'environ 65 000 autres mètres carrés offerts en location.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/794165/Vday_Wedding_Empire_State.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/794166/Empire_State_Wedding_Contest_Logo.jpg

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 10:42 et diffusé par :