Banque Laurentienne Groupe Financier publie son rapport annuel 2018

MONTRÉAL, 06 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Banque Laurentienne Groupe Financier (TSX : LB) a le plaisir d'annoncer que son rapport annuel pour l'exercice financier se terminant le 31 octobre 2018 est maintenant disponible sur son site internet ainsi que sur SEDAR à sedar.com. Hier, Banque Laurentienne Groupe Financier a également présenté ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2018. Le rapport trimestriel aux actionnaires, les informations additionnelles, les diapositives de la présentation sont publiés sur le site https://blcgf.ca/centre-dinvestisseur/ sous la section Résultats financiers.



À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondée en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Nous employons plus de 3 600 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offrons à nos clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services. Grâce à nos activités pancanadiennes et à notre présence aux États-Unis, nous sommes un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 46 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

Renseignements :

Hélène Soulard

Vice-présidente adjointe, Communications

514 284-4500, poste 40015

helene.soulard@blcgf.ca

