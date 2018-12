Le gouvernement du Canada investira dans 8 bateaux de recherche et sauvetage pour la Garde côtière canadienne







GATINEAU, QC, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à munir les membres de la Garde côtière canadienne de l'équipement dont elle a besoin pour assurer la sécurité des eaux canadiennes et à offrir des possibilités économiques importantes pour les chantiers navals au Canada.

Au nom de la Garde côtière canadienne, Services publics et Approvisionnement Canada fait l'acquisition de 8 nouveaux bateaux de recherche et sauvetage à grand rayon d'action de l'entreprise Chantier Naval Forillon, Gaspé, au Québec, et de l'entreprise Hike Metal Products, de Wheatley, en Ontario.

Conformément à des contrats attribués en 2015, Chantier Naval Forillon et Hike Metal Products produisaient déjà chacun 6 bateaux de recherche et sauvetage. Selon les contrats modifiés, chaque chantier naval construira 4 bateaux de plus, pour un moment total de 61 757 896$. Ces contrats ont été attribués dans le cadre du volet de construction de petits navires de la Stratégie nationale de construction navale et permettront de maintenir des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne aux deux chantiers navals.

Grâce à leur capacité d'être exploités jusqu'à 100 milles marins de la côte, ces bateaux de recherche et sauvetage à grand rayon d'action améliorent la capacité de recherche et sauvetage de la Garde côtière. Les bateaux de cette classe portent tous le nom de baies canadiennes et sont construits aux termes de l'Initiative visant les infrastructures fédérales, du Plan de renouvellement de la flotte et du Plan de protection des océans.

Citations

« Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, notre gouvernement fournit aux femmes et aux hommes de la Garde côtière canadienne l'équipement moderne dont ils ont besoin. Nous créons en même temps de bons emplois pour la classe moyenne et fournissons d'excellentes occasions d'affaire pour le secteur maritime au Canada. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Dans le cadre de Stratégie nationale de construction navale et du Plan de protection des océans, nous fournissons aux membres de la Garde côtière canadienne l'équipement dont ils ont besoin pour assurer la sécurité des eaux canadiennes et de ceux qui s'en servent. La construction de ces nouveaux bateaux permettra aussi de créer plus d'emplois pour la population canadienne et améliorera la capacité de la Garde côtière à titre de chef de file de la sécurité maritime. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

L'entreprise Chantier Naval Forillon a obtenu un contrat de 45,8 millions de dollars en juillet 2015 pour la construction de 6 bateaux. Ce contrat a permis de créer 25 emplois et d'en maintenir environ 35.

L'entreprise Hike Metal Products a obtenu un contrat de 43,4 millions de dollars en juillet 2015 pour la construction de 6 bateaux. Ce contrat a permis de créer et de maintenir 45 emplois.

À ce jour, 4 nouveaux bateaux de recherche et sauvetage à grand rayon d'action ont été livrés à la Garde côtière canadienne.

Les stations de bateaux de recherche et sauvetage sont réparties de manière stratégique sur le territoire canadien et gérées par des professionnels hautement qualifiés de la Garde côtière canadienne, qui ont la capacité d'intervenir en cas d'incident maritime dans les zones littorales.

Dans le cadre du Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars, 7 nouvelles stations de recherche et sauvetage seront construites, contribuant ainsi à assurer une sécurité accrue des eaux et des côtes d'un bout à l'autre du pays.

Liens connexes

Chantier Naval Forillon Inc.

Hike Metal Products (site en anglais seulement)

Garde côtière canadienne

Test de retournement des bateaux de recherche et sauvetage

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 10:09 et diffusé par :