L'IRDA et Les Producteurs de pommes du Québec récompensés lors du congrès annuel de l'Union des producteurs agricoles







QUÉBEC, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) et Les Producteurs des pommes du Québec ont reçu hier le Prix Environnement Hélène-Alarie lors de la Grande fête agricole et forestière organisée par l'Union des producteurs agricoles.

Le prix reçu par les deux organisations souligne l'excellence de la technique de la confusion sexuelle, qui consiste à utiliser des diffuseurs à phéromone, une substance comparable à un parfum, pour lutter contre un des principaux ennemis des pommes : le carpocapse. Ainsi, les producteurs réduisent grandement l'utilisation des pesticides. Leur adhésion a d'ailleurs été phénoménale. En effet, en 2017, 137 entreprises qui utilisaient la confusion sexuelle et 1 521 hectares, soit l'équivalent de 2 800 terrains de football, avaient une défense formée de diffuseurs à phéromone!

«?Ce projet est un exemple concret d'une collaboration réussie entre un centre de recherche et une association de producteurs. L'adoption de la technique contribue clairement à réduire les pulvérisations de pesticides et diminue ainsi les risques pour la santé humaine et pour l'environnement?», a souligné monsieur Georges Archambault, président et chef de la direction de l'IRDA.

«?Ce prix représente beaucoup pour l'industrie pomicole, car les excellents résultats du projet d'implantation de la confusion sexuelle dans les vergers témoignent des efforts faits par nos membres depuis plusieurs années pour adopter les meilleures pratiques de production fruitière intégrée?», s'est félicitée madame Stéphanie Levasseur, présidente des Producteurs de pommes du Québec.

À propos de l'IRDA

L'IRDA est un institut de recherche et de développement qui a pour mission de soutenir le développement d'une agriculture durable au Québec en favorisant le recours à l'innovation et aux partenariats. Ses experts permettent ainsi aux entreprises agricoles et agroalimentaires de s'approprier les meilleures innovations et pratiques agroenvironnementales pour des productions respectueuses des ressources, conformes aux exigences règlementaires et sociales, tout en maintenant leur rentabilité. Chaque année, l'organisation travaille sur une centaine de projets de recherche en collaboration avec de nombreux partenaires du milieu agricole et du domaine de la recherche. www.irda.qc.ca.

À propos des Producteurs de pommes du Québec

Les Producteurs de pommes du Québec représentent 470 producteurs répartis dans 4 régions (Laurentides, Les Frontières, Vallée Montérégienne et Québec). La production pomicole québécoise c'est 5 370 hectares de vergers et en moyenne 5,8 millions de minots récoltés annuellement.

SOURCE Institut de recherche et de développement en agroenvironnement

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 09:50 et diffusé par :