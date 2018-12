Nomination de Nicolas Potvin au poste de président-directeur général par intérim de la Société de la Place des Arts de Montréal







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du départ à la retraite du président-directeur général actuel de la Société de la Place des Arts, monsieur Marc Blondeau, le 12 décembre prochain, le président du conseil d'administration de la Place des Arts, monsieur Jean Laurin, a annoncé aujourd'hui que monsieur Nicolas Potvin occupera le poste de président-directeur général par intérim.

Actuellement secrétaire général et directeur des Affaires corporatives de la Société, monsieur Potvin débutera son mandat le jeudi 13 décembre prochain et cumulera les deux fonctions jusqu'à la sélection d'un nouveau président-directeur général.

Avocat en droit commercial et corporatif, Monsieur Potvin fait partie de l'équipe de direction de la Place des Arts depuis novembre 2015. Au cours de sa carrière, il a oeuvré au sein des services juridiques de sociétés d'État et d'entreprises publiques et privées telles Transat A.T. Inc, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Bombardier Capital Ltée, Tarkett Inc. ainsi que la Société générale de financement du Québec (SGF).

Le conseil d'administration de la Place des Arts a mis sur pied un comité spécial en août dernier et a entamé le processus usuel de recrutement pour la succession au poste de président-directeur général. Le président du conseil d'administration de la Place des Arts a par ailleurs souligné que le processus de recrutement allait bon train. D'ici la fin de cette période transitoire, la Place des Arts entend faire durer l'esprit de collaboration qui a été établi entre la Société et l'ensemble de ses partenaires.

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des oeuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

Joanne Lamoureux, directrice des Communications et du Marketing

Société de la Place des Arts de Montréal

514-285-4273

jlamoureux@placedesarts.com

