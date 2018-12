Avis aux médias - C'est la période la plus occupée à l'aéroport international d'Edmonton!







L'ACSTA et l'aéroport international d'Edmonton mettent graduellement en place un nouveau système de contrôle de sûreté

EDMONTON, le 6 déc. 2018 /CNW/ - L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), l'Agence des services frontaliers du Canada et l'aéroport international d'Edmonton invitent les médias à participer à une séance d'information sur les conseils de voyage pendant la période des Fêtes. On prévoit que la journée du vendredi 21 décembre sera la journée la plus occupée à l'aéroport international d'Edmonton et qu'on observera une augmentation de 20 % du nombre de passagers, dont 25?000 personnes à bord des avions et plus de 50?000 personnes qui les accompagneront au départ ou à l'arrivée.

L'ACSTA présentera aussi des articles récemment abandonnés aux points de contrôle de l'aéroport.

Quand : Le vendredi 7 décembre 2018, de 10 h à 11 h.

Les médias peuvent se présenter dès 9 h 45.



Où : À l'aéroport international d'Edmonton, au point de contrôle principal du niveau des départs



Qui : Christine Langlois, porte-parole de l'ACSTA

Traci Bednard, vice-présidente, Stratégie numérique et des communications d'entreprise, Aéroport international d'Edmonton



Occasion photo : Articles interceptés dans les bagages de cabine des passagers

Démonstration du nouveau système ACSTA Plus en cours de déploiement à l'aéroport.

Pour divertir les voyageurs, l'aéroport entend déployer des efforts supplémentaires.

Stationnement : Veuillez vous stationner dans le stationnement de courte durée (P2) du parc de stationnement easyPark. Des laissez-passer seront fournis.

L'ACSTA est une société d'État responsable des éléments suivants :

Contrôle préembarquement - contrôle des passagers, de leurs bagages de cabine et de leurs effets personnels;

Contrôle des bagages enregistrés;

Contrôle des non-passagers - contrôle aléatoire des non-passagers;

Cartes d'identité pour les zones réglementées - administration du contrôle de l'accès aux zones réglementées de l'aéroport, au moyen de données biométriques.

