GCL System Integration obtient le tout premier certificat mondial de réassurance RSE+

SHANGHAI, 6 décembre 2018 /CNW/ - GCL System Integration (002506.SZ) (GCL-SI) a réussi la batterie de tests de fiabilité RSE+ de Swiss Reinsurance Company et s'est vue attribuée le premier certificat de réassurance mondial délivré selon la norme RSE+ par Swiss Reinsurance. La norme RSE+, une norme d'essai extrêmement exigeante permettant d'évaluer la qualité des panneaux solaires et leur rendement énergétique, est bien plus rigoureuse que les exigences d'essai des normes CEI61215 et IEC61730 en vigueur. Première société au monde à avoir réussi ces tests extrêmement rigoureux, GCL-SI a ainsi prouvé, et amplement, que ses panneaux offrent d'excellentes performances et une qualité fiable.

Swiss Re, en activité depuis plus de 150 ans et qui dispose de succursales et de filiales dans les villes importantes du monde entier, est l'une des plus grandes compagnies de réassurance du monde. Début 2018, la société a publié le Solar Panel Code of Practice: International Guideline on the Risk Management and Sustainability of Solar Panel Warranty Insurance (SPCoP) (code de pratique sur les panneaux solaires : directive internationale sur la gestion des risques et la durabilité de l'assurance garantie des panneaux solaires). Composant principal du document, le SPCoP, la norme CSR+ définit les normes d'essai de fiabilité relative à la qualité et au rendement énergétique des panneaux solaires. Les tests englobent le programme d'essai de fiabilité des panneaux composites ainsi qu'un audit complet de l'usine, y compris toutes les unités de production.

He Deyong, vice-président de GCL-SI, a déclaré : « La RSE+ est l'une des normes d'essai les plus avancées au monde. Et le fait que la société a subi avec succès ces tests extrêmement rigoureux témoigne de la fiabilité de nos produits. Par ailleurs, la souscription directe auprès d'Alltrust Insurance Company, prestataire d'assurance énergétique spécialisé, avec le soutien de Swiss Re en matière de réassurance, apporte une couverture d'assurance solide qui conforte les plans de développement commercial de GCL-SI à l'échelle mondiale. GCL-SI espère poursuivre la collaboration avec Swiss Re dans les domaines englobant la finance, l'assurance et la production, et entend mettre en place une plateforme d'échange technique pour accélérer la croissance du secteur des énergies alternatives. »

La norme RSE+, la norme d'essai de fiabilité la plus récente, est beaucoup plus rigoureuse que celle requise par les certifications IEC61215 et IEC61730 actuelles. Swiss Re, dont l'approche de l'investissement est toujours axée sur la valeur, soutient et met en oeuvre des partenariats à long terme avec des clients qui jouissent d'une compétitivité durable. Étant la première entreprise au monde à avoir réussi le programme d'essai de fiabilité RSE+ de Swiss Re, GCL-SI bénéficiera d'une part, d'une assurance auprès d'Alltrust Insurance Company et, d'autre part, d'une réassurance de Swiss Re pour les panneaux qu'elle aura produits pendant la période de validité du certificat. Cette alliance souligne l'excellente performance et la qualité fiable des panneaux GCL-SI. En d'autres termes, le soutien de Swiss Re en matière de réassurance est un gage fort de la qualité des panneaux GCL-SI et constitue une garantie solide pour la vente des panneaux. Par ailleurs, les solutions d'assurance de Swiss Re et sa vaste expérience de nombreuses décennies peuvent aider ses clients à réduire encore davantage leurs coûts financiers et de financement.

En tant que fabricant de panneaux de premier rang, GCL-SI considère la qualité des produits comme une priorité et a su gagner la confiance des clients du monde entier grâce à la stabilité et à la qualité irréprochable de ses produits. Mettant toujours l'accent sur la réduction des coûts et l'innovation accrue, estimant qu'elles doivent être au centre de la réponse à la parité réseau, GCL-SI s'attache à fournir une valeur ajoutée aux clients en leur proposant des produits de haute qualité et d'excellents rapports prix/performance.

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd (SZ : 002506) (GCL-SI), une société du groupe GOLDEN CONCORD (GCL), fournit un système énergétique intégré, global, d'avant-garde et entend devenir le leader mondial de l'énergie solaire.

À propos de Swiss Re

Le groupe Swiss Re est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de réassurance, d'assurance et d'autres instruments de transfert des risques fondés sur l'assurance, contribuant ainsi à rendre le monde plus résilient. Anticipant et gérant les risques, des catastrophes naturelles aux effets du changement climatique, du vieillissement de la population à la cybercriminalité, le groupe Swiss Re entend faire en sorte que la société puisse prospérer et progresser en créant de nouvelles possibilités et solutions pour ses clients. Établi à Zurich, en Suisse, où il fut fondé en 1863, le groupe Swiss Re exerce aujourd'hui ses activités au travers d'un réseau d'environ 80 bureaux dans le monde entier. Il est présent en Chine depuis 1995 et, en 2003, a ouvert une succursale à Beijing pour offrir une gamme complète de produits et services de réassurance dans toute la Chine.

