MAtv® dévoile sa programmation du temps des Fêtes

MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Dès le 17 décembre, MAtv offrira à ses téléspectateurs une programmation des Fêtes des plus rassembleuses où l'humour, le cinéma de genre, les contes, les chorales, les documentaires, les émissions citoyennes et la culture des Premières Nations s'inviteront dans leur salon pour des moments de détente et de plaisir à partager en famille ou entre amis.

Pour finir l'année en humour

Puisque le temps des Fêtes ne serait pas le même sans un brin d'humour, MAtv propose Salut 2018!, une rétrospective de l'année qui n'hésite pas à en écorcher plus d'un au passage! Dans une mise en scène rythmée, ce spectacle désopilant et politiquement incorrect réunit sept talentueux comédiens qui ont préparé des sketches, des chansons, des danses et des parodies pour dresser un portrait de l'actualité québécoise, canadienne et internationale de la dernière année.

Mordus de cinéma : à vos télés !

| Les amoureux du 7e art ne sont pas en reste puisque Fantasia... tout court! leur offre plus d'une cinquantaine de courts métrages présentés dans le cadre du Festival international de films Fantasia. À la fois comique, horrifiante, touchante et étonnante, la cuvée 2018 explore, une fois de plus, les multiples facettes de l'être humain.

À la découverte de la culture des Premières Nations

Un rendez-vous unique au cours duquel les téléspectateurs pourront s'imprégner des moments forts de la 28e édition du festival Présence autochtone. Animée par Marco Collin, la série de six épisodes propose, à travers des entrevues, des performances, des courts métrages, de la musique, de la danse, des arts visuels et de l'art culinaire, la découverte de la spécificité artistique et culturelle des Premières Nations au coeur de la métropole. Présenté par l'organisme Terres en Vues depuis 1990, le festival Présence autochtone célèbre les différentes cultures des trois Amériques.|

Se laisser bercer par les chorales et les contes

Pourquoi ne pas profiter de la féérie du temps des Fêtes pour plonger dans les univers proposés par différents choeurs du Québec? C'est au grand bonheur des mélomanes que des pièces d'ici et d'ailleurs seront chantées par des artistes de talent. La chaîne diffusera entre autres Les chorales MAtv - Montréal, une émission spéciale enregistrée dans l'acoustique impressionnante de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, alors que, sous la direction de la chef Roseline Blain, 51 jeunes choristes se réunissent pour revisiter les chants traditionnels. L'émission Urban Tales présentera quant à elle des contes urbains en langue anglaise. Captée dans le Vieux-Montréal, cette 12e édition des Centaur Theatre's Urban Tales met en scène quatre comédiens racontant six histoires qui sauront plaire à un public averti.

Émissions citoyennes des Fêtes

Ma parole! est de retour pour un épisode tout spécial du temps des Fêtes alors qu'Hélène Frankland et ses invités révèlent leurs incontournables de Noël : traditions, magasinage et célébrations du Nouvel An. Dans une ambiance festive, ils partagent aussi leurs plus beaux souvenirs du temps des Fêtes! Pour leur part, les animateurs des émissions d'actualités Mise À Jour (Sophie Vallerand) et CityLife (Richard Dagenais) nous présentent une rétrospective des événements marquants de l'année 2018.

Iconique Château Frontenac

| Une série documentaire unique qui raconte l'histoire du Château et révèle les origines de cet hôtel de renommée internationale. À la fois site de villégiature, antichambre du pouvoir, lieu de représentation politique et modèle architectural unique, le Château Frontenac est un symbole identitaire important. Les téléspectateurs seront ravis d'en apprendre davantage sur ce lieu mythique de la Capitale-Nationale.

Pour garder la forme

Afin de préserver un certain équilibre pendant la frénésie des Fêtes, MAtv invite les téléspectateurs à une séance d'exercices quotidienne! Chaque matin, Jonathan Lavallée (LaFormavie Dynamique) proposera des entraînements ciblés et diversifiés pour ceux qui souhaitent intégrer l'exercice à leur routine santé. Ensuite, Annie Courtecuisse (Yoga doux) misera sur les bienfaits du yoga dans le but de réduire les tensions et retrouver une belle vitalité.

Le Hockey de la LHJMQ de retour en janvier

Cet hiver, les fans de hockey junior sont conviés à près d'une dizaine de matchs de hockey de la LHJMQ. Le 11 janvier à 19 h 30, les Voltigeurs de Drummondville affronteront l'Armada de Blainville-Boisbriand en direct du Centre d'excellence Sports Rousseau.

Pour l'horaire complet de la programmation des Fêtes, consultez le site MAtv.ca

