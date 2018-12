Le gouvernement du Canada crée un nouveau fonds de recherche qui fera reculer les limites de la science au Canada







Le premier concours du nouveau fonds invitera les chercheurs à voir grand

OTTAWA, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Quand les organismes du milieu de la recherche du Canada se voient offrir des occasions de travailler de façon concertée, de bousculer la routine et de voir grand, ils relèvent le défi. Et les Canadiens et Canadiennes peuvent tirer parti de découvertes audacieuses qui sont avantageuses pour l'économie du pays, améliorent la santé de ses habitants, préservent l'environnement et aident les collectivités à s'épanouir.

C'est pourquoi la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une nouvelle somme qui transformera la manière dont le gouvernement soutient la recherche. Il s'agit d'un investissement de 275 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, et de 65 millions de dollars par année par la suite, pour soutenir la recherche internationale et interdisciplinaire qui présente des risques élevés et qui nécessite des résultats rapides.

Cette nouvelle somme découle du budget de 2018, qui prévoyait un investissement historique de près de 4 milliards de dollars dans la recherche, soit le plus important investissement ponctuel en recherche de toute l'histoire du Canada.

Le fonds Nouvelles frontières en recherche représente un changement fondamental dans la façon dont le Canada investit dans la recherche et soutient la collaboration de partenaires inhabituels. Ainsi, des ingénieurs en biomédecine pourraient côtoyer des spécialistes des sciences sociales dans le cadre de projets ayant pour but la mise au point de solutions novatrices pour les Canadiens malades.

Dans le cadre de l'annonce, la ministre Duncan a lancé le tout premier volet du nouveau fonds, qui consiste en un concours destiné aux chercheurs en début de carrière qui ont à coeur de façonner le Canada de demain. Ce volet a pour but d'inciter les chercheurs à faire preuve d'audace et à rapprocher différentes disciplines.

On connaîtra le premier groupe de chercheurs subventionnés au printemps, à l'issue d'un processus d'évaluation du mérite. Les autres volets s'adresseront à tous les chercheurs canadiens et mettront l'accent sur la recherche transformatrice à grande échelle et sur des collaborations internationales.

« L'annonce d'aujourd'hui a trait à bien plus que du simple financement : elle incite les chercheurs à regrouper des perspectives, des idées et des expertises différentes pour concevoir des approches inédites en matière de recherche au Canada. Nous avons très bien entendu ce que le milieu de la recherche a dit haut et fort quand il a demandé à notre gouvernement de consolider le soutien qu'il apporte pour lui permettre de définir l'écosystème de la recherche de demain au Canada. »

- La ministre des Sciences et des Sports, Kirsty Duncan

« Notre gouvernement soutient fièrement la science et l'innovation, et le fonds Nouvelles frontières en recherche représente la toute dernière manifestation de cet engagement, qui consiste à donner aux scientifiques canadiens les outils et les ressources qu'il leur faut pour réussir. Cet investissement permettra aux scientifiques de repousser les limites de la recherche, appuiera la prochaine génération de chercheurs du Canada et stimulera les partenariats internationaux. »

- La ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor

« La mission du Comité de coordination de la recherche au Canada consiste à redynamiser le soutien à la science au pays et à positionner le Canada parmi les chefs de file mondiaux de l'excellence en recherche. La conception de ce nouveau fonds a été coordonnée par le comité et s'est faite en collaboration avec le milieu de la recherche. Les projets qui seront financés au cours des cinq prochaines années et par la suite transformeront la recherche et aideront les chercheurs à se doter de nouvelles connaissances, technologies et idées qui seront avantageuses pour les Canadiens. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et président du Comité de coordination de la recherche au Canada, Ted Hewitt

