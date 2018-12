Mauvaise pose du SIFE et infiltrations d'eau - Mettre fin aux problèmes vécus par les consommateurs







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le but d'assurer une protection optimale des consommateurs et de leur éviter une situation de stress inutile, Garantie de construction résidentielle (GCR) annonce la mise en place d'une formation sur la pose des systèmes d'isolation des façades avec enduit, communément appelés SIFE. Mal exécutée, l'installation de ce système peut créer d'importantes problématiques d'infiltration d'eau et de moisissure, et ultimement, causer des enjeux liés à la santé des occupants du bâtiment affecté. La formation, qui s'adresse principalement aux entrepreneurs en construction, sera offerte gratuitement dans six villes en février et mars prochains et s'ajoute aux actions déjà posées par GCR pour prévenir la problématique.

«?La mise en place de cette formation s'inscrit dans l'approche de prévention et d'amélioration de la qualité de la construction que nous favorisons chez GCR, et ce, depuis notre arrivée le 1er janvier 2015 comme seul plan de garantie obligatoire au Québec. Nous sommes convaincus que cette formation permettra d'éviter de grands maux de tête à plusieurs familles qui achètent une nouvelle résidence. Nous invitons les entrepreneurs à suivre cette formation en grand nombre?», affirme Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Récemment, de nombreux cas de propriétaires aux prises avec la problématique d'une mauvaise installation du SIFE ont été rapportés. Il s'agissait généralement de bâtiments construits une dizaine d'années auparavant, mais dont les enjeux de moisissure ont été découverts tardivement, ceux-ci n'étant pas apparents. Ce faisant, la couverture des anciens plans de garantie était échue, obligeant les propriétaires à effectuer les réparations.

La Régie du bâtiment du Québec appuie la démarche

Soucieuse de la protection des consommateurs et souhaitant également favoriser une meilleure connaissance de cet enjeu dans l'industrie de la construction, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) appuie l'initiative de GCR. Elle collaborera avec elle dans la mise en place de cette formation.

GCR déjà active pour prévenir les défauts : inspection obligatoire du SIFE

Bien au fait des risques d'une mauvaise installation de ce système, GCR décrète une inspection obligatoire dès qu'une entreprise indique sur le formulaire d'enregistrement d'un bâtiment que celui-ci aura comme revêtement extérieur le SIFE. Un inspecteur se rend ainsi en chantier afin de s'assurer que la pose respecte les directives du fabricant et que les risques d'infiltration d'eau ne sont pas présents. À plusieurs reprises, des inspecteurs de GCR ont demandé des travaux correctifs, et même, dans certains cas, le retrait complet du SIFE afin de refaire en totalité son installation. Grâce à ce genre d'intervention, plusieurs situations problématiques ont été évitées.

Une fiche technique sur le SIFE pour favoriser l'adoption des bonnes pratiques

Soucieuse de favoriser l'acquisition et la diffusion de connaissances auprès du plus grand nombre d'entrepreneurs possible, GCR diffusera gratuitement au début de l'année 2019 une nouvelle fiche technique sur la pose du SIFE. D'ailleurs, les quelque trente fiches techniques élaborées et diffusées par GCR à ce jour ont contribué à la diminution des non-conformités sur les chantiers de construction au Québec. Rappelons que grâce aux inspections qu'elle mène depuis 2015, GCR a constaté environ 30 000 défauts de construction, pour lesquels elle a exigé des travaux correctifs.

Formation offerte dans six villes

La formation sera donnée dans six villes en février et mars prochains. Voici l'horaire détaillé :

Le 18 février à 10 h à l'Hôtel Delta à Québec

Le 21 février à 10 h à l'Hôtel Delta à Trois-Rivières

Le 26 février à 10 h à l'Hôtel Delta à Sherbrooke

Le 28 février à 10 h au Grand Times Hôtel à Drummondville

Le 11 mars à 10 h à l'Hôtel Sandman à Longueuil

Le 14 mars à 10 h à Laval (lieu à venir)

«?GCR est très heureuse de la mise en place de cette formation. Si celle-ci contribue à prévenir des problèmes que pourraient vivre des propriétaires dans le futur, nous pourrons dire mission accomplie?», conclut M. Laplante.

Pour plus de détails sur la formation sur le SIFE

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

