Rosemont-La Petite-Patrie - Amélioration des services aux citoyens : les délais d'émission de permis réduits de moitié







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie est fier d'annoncer une nette amélioration des services aux résidants en matière d'émission de permis, tant pour l'approche qui se veut plus diligente, personnalisée et empathique que pour les délais d'émission qui ont été considérablement réduits. En effet, les nombreuses mesures mises en place au cours des quatre dernières années entraînent une réduction significative des délais d'attente, soit près de 50 %, entre le dépôt d'une demande et la réception du permis.

« Offrir des services de qualité est une priorité dans Rosemont-La Petite-Patrie, raison pour laquelle nous devions renverser la vapeur afin de réduire de manière significative les délais d'attente, explique le maire de l'arrondissement, François William Croteau. Au cours des dernières années, nos équipes ont pris le temps de remettre en question les processus et façons de faire afin d'identifier les principaux changements à opérer, un exercice fastidieux qui a demandé du temps, de l'énergie et de l'humilité. Nous pouvons être fiers d'avoir réduit le temps d'attente de moitié et continuerons de nous améliorer afin d'offrir les meilleurs services qui soient à nos résidants. »

Des services améliorés malgré un achalandage accru

Troisième arrondissement en importance sur l'île de Montréal relativement au nombre de résidants, et l'un des plus grands en terme de superficie, Rosemont-La Petite-Patrie reçoit annuellement près de 2 500 dossiers et accueille quelque 9 000 résidants au comptoir des permis. Nonobstant ce grand volume de demandes traitées et un achalandage qui a augmenté de plus de 70 % depuis 2014, l'Arrondissement a réussi à réduire les délais d'attente tout en améliorant l'expérience des usagers.

Au nombre des mesures mises de l'avant depuis 2014, mentionnons l'abolition de l'obligation de prendre un rendez-vous pour déposer une demande de permis, une bonification des plages horaires des services au comptoir, un suivi personnalisé pour toutes les demandes, un allègement de la procédure pour certains types de permis ainsi qu'une amélioration des outils d'information disponibles en ligne. De plus, soulignons que la révision des processus a permis de briser le travail en silo et d'ainsi favoriser une collaboration accrue entre les équipes.

Quelques chiffres significatifs











2014 2018

Nombre de demandes de permis déposées 1 963 2 300 ? 17 % Nombre de citoyens accueillis au comptoir 5 256 9 000 ? 71 % Nombre de permis émis 1 857 2 250 ? 21 % Délai moyen entre le dépôt d'une demande et la prise en charge du dossier 12 semaines 1 à 2 semaines ? 85 % Délai moyen entre le dépôt d'une demande et l'émission du permis 47 jours 26 jours ? 45 %

Poursuite de l'amélioration des processus

Bien que les délais d'attente aient été considérablement réduits, l'Arrondissement entend poursuivre l'amélioration de ses processus. Parmi les prochaines mesures à mettre en place, notons principalement la réorganisation, la simplification et la standardisation de l'application de la réglementation, l'implantation d'un site web transactionnel, etc.

