Des employés de Sodexo reconnus par le prix Célébration pour tous







BURLINGTON, ON, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Anna-Karina Tabuñar, directrice, Affaires générales, Sodexo Canada, s'est récemment vu décerner le Prix de civisme dans le cadre de l'événement Célébration pour tous, à Ottawa.

Célébration pour tous est un gala annuel tenu dans la capitale du pays et honore les contributions de particuliers, d'entreprises et d'organisations oeuvrant pour l'inclusion des citoyens avec invalidités. L'événement a lieu autour du 3 décembre, date désignée par l'Organisation des Nations Unies comme la Journée internationale des personnes handicapées.

« Nous sommes honorés de reconnaître le travail d'Anna-Karina qui vise l'intégration des personnes avec invalidités dans le marché du travail », explique Martha Marr, présidente du comité de direction de Célébration pour tous. « Grâce à son documentaire Talent Untapped et ses efforts de sensibilisation, Anna-Karina suscite le changement des perceptions relatives aux personnes avec invalidités. L'ensemble de son oeuvre en tant que réalisatrice, animatrice et revendicatrice nous démontrent que les capacités et le talent se présentent sous toutes les formes. »

Le Prix de civisme à la mémoire de Cathy Kerr récompense une personne ayant une incapacité qui fait preuve d'un civisme exceptionnel, comme démontré par ses activités dans la communauté et par son engagement civique.

« Je suis profondément reconnaissante de recevoir ce prix et de faire partie de cette communauté remarquable », déclare Anna-Karina. « Travailler pour Sodexo, où la diversité et l'inclusion font partie de notre mission, est un privilège, car je peux poursuivre mes activités de revendication et de promotion des valeurs de la diversité des équipes dans mon travail de tous les jours. »

Les lauréats ont été sélectionnés par les membres de la communauté et un comité de sélection qui tient compte des éléments suivants :

La persévérance dans la poursuite du service communautaire en présence d'obstacles ou de défis

La mesure dans laquelle les activités de la personne améliorent la qualité de vie ou viennent renforcer la communauté

Les années de service, l'étendue et la portée des activités, et

Le temps et les efforts investis.

La liste complète des finalistes peut être consultée ici.

Sodexo au Canada

Sodexo offre des services de Qualité de Vie au Canada depuis plus de 40 ans. Reconnu comme partenaire stratégique, Sodexo se consacre à la prestation de services de Qualité de vie à ses clients, ses employés et ses visiteurs dans le cadre des services aux entreprises, en éducation, dans les services de santé et le secteur de l'énergie et les ressources. Ces services de Qualité de vie créent des environnements sains, sûrs et efficaces permettent aux individus et organisations à croître et à réussir. Sodexo fournit des services de gestion des installations et de services alimentaires dans plus de 175 sites et est un chef de file de l'industrie au Canada en matière de son chiffre d'affaires et du nombre de personnes servies. L'entreprise a d'ailleurs été reconnue meilleur employeur au cours des six dernières années. Sodexo Canada est fière d'avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, un organisme de bienfaisance qui a recueilli plus de 3 millions de dollars pour lutter contre la faim et a distribué plus de 1 million de repas pour les jeunes à risque au Canada depuis 2007.

Sodexo au Canada

10 000 employés

850+ services

175+ clients

230+ sites

SOURCE Sodexo Canada

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 09:00 et diffusé par :