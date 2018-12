SSQ Assurance obtient un financement de 150 M$ de la Caisse







QUÉBEC, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse ») annonce une transaction pouvant aller jusqu'à 150 millions de dollars, sous forme de prêt, à SSQ Assurance, l'une des plus importantes compagnies d'assurance et d'investissement au Québec.

Cette transaction permettra à SSQ Assurance d'optimiser sa structure de capital et de poursuivre l'exécution de son plan stratégique qui repose notamment sur l'innovation et son développement pancanadien. Ainsi, SSQ Assurance continuera ses efforts en transformation numérique de manière à toujours répondre efficacement à l'évolution rapide des besoins de ses clients, notamment dans le domaine des assurances.

« Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'une démarche d'optimisation du capital que nous avons récemment entreprise. Nous sommes reconnaissants envers la Caisse de dépôt et placement du Québec de la confiance qu'elle nous témoigne. Nous travaillons en partenariat depuis plusieurs années et cette annonce démontre notre intérêt commun à poursuivre cette relation d'affaires porteuse pour nos deux organisations », a déclaré monsieur Patrick Cyr, premier vice-président -Finances chez SSQ Assurance.

« La Caisse est heureuse de réitérer sa confiance à un partenaire de longue date et d'appuyer à nouveau le plan de croissance de SSQ Assurance, l'un des fleurons du secteur financier québécois » affirme Marc Cormier, premier vice-président, Revenu fixe à la Caisse. « Le secteur de l'assurance offre un horizon de rendements stable à long terme, ce qui cadre parfaitement avec les objectifsd'investissement de la Caisse. »

De par sa résilience au cycle économique, le secteur de l'assurance est parfaitement aligné sur le profil d'investissement recherché par la Caisse. En plus de ses participations dans certains assureurs québécois, la Caisse a réalisé récemment des transactions importantes dans ce secteur en Australie, aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni.

Rappelons que les investissements initiaux de la Caisse à SSQ Assurance remontent au début des années 2000.

À PROPOS DE SSQ ASSURANCE

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 308,3 G$ CA au 30 juin 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

