Les assureurs liés à Vitality pousseront 100 millions de personnes à être 20 % plus actifs d'ici 2025

À partir des résultats de la plus grande étude de changement de comportement sur l'activité physique, Vitality et les assureurs de son réseau mondial se sont engagés collectivement à améliorer la santé de millions de personnes au cours des sept prochaines années. Cet engagement s'inscrit dans le Plan d'action mondial sur l'activité physique de l'Organisation mondiale de la santé, qui vise à répondre à l'augmentation très importante des maladies liées au style de vie et qui sont dues en partie à un manque d'exercice physique.

L'étude « Incentives and Physical Activity » (programmes de motivation et activité physique), menés par RAND Europe, un important institut de recherche indépendant, a observé une augmentation moyenne de 34 % des niveaux d'activité des participants utilisant le programme Vitality Active Rewards avec Apple Watch. L'étude a examiné les comportements de plus de 400 000 personnes au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Afrique du Sud.

Adrian Gore, directeur général de Discovery et fondateur de Vitality, a révélé les conclusions aux leaders, chercheurs et responsable politiques du monde entier lors d'un événement à Londres. L'étude a passé en revue les effets du programme Vitality Active Rewards avec Apple Watch sur les niveaux d'activité physique à long terme des participants. Principales conclusions :

Une augmentation soutenue de l'activité de 4,8 jours supplémentaires par mois se traduit selon Vitality par deux années d'espérance de vie en plus.

L'activité a augmenté chez tous les participants quels que soient le lieu, l'état de santé, l'âge ou le genre.

Les participants « à risque » présentant un indice de masse corporelle (IMC) élevé ont montré des améliorations plus importantes que les autres, avec des augmentations de l'activité de 200 % aux États-Unis, 160 % au Royaume-Uni et 109 % an Afrique du Sud.

Avec ces augmentations soutenues de l'activité, Vitality estime qu'en un an, les participants auront gagné de nombreux bénéfices tels que des améliorations au niveau de la tension artérielle, du cholestérol et de la capacité cardiorespiratoire ainsi qu'une réduction des frais de santés.

Cette étude importante nous aide à comprendre comment on peut inciter les gens à vivre de manière plus saine, » a expliqué Gore. « La signification est profonde pour les individus, le secteur de l'assurance et la société dans son ensemble. »

Vitality a atteint une envergure globale grâce à des partenariats réussis avec des assureurs leaders et les employés les plus avant-gardistes dans le monde. Parmi ces partenaires on peut citer AIA, Generali, John Hancock, Manulife, Ping An et Sumitomo Life, qui se sont tous engagés à augmenter de 20 % l'activité physique chez 100 millions de personnes d'ici 2025.

À propos de Vitality

Vitality est une plateforme de changement de comportement leader qui utilise le pouvoir des programmes d'incitations, des données et l'économie comportementale pour améliorer la santé des gens et rallonger et protéger leur vie. Le groupe Vitality est responsable de l'expansion mondiale du modèle d'assurance à valeur partagée de Vitality utilisant les capacités de Discovery et son réseau. Vitality a été fondé il y a 20 ans par Discovery Limited, une société leader de services financiers cotée à la bourse de Johannesburg. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.vitalitygroup.com.

Le programme Vitality Active Rewards avec Apple Watch utilise un référentiel complet de science du comportement, englobant des programmes d'incitations à court et long terme telles que l'aversion aux pertes et le pré-engagement. Les incitations à court terme créent un sens d'immédiateté et les membres sont récompensés sur une base hebdomadaire s'ils remplissent leurs objectifs chaque semaine. Avec des frais d'activation initiaux minimaux, les membres peuvent réduire leurs paiements mensuels Apple Watch à zéro s'ils atteignent leurs objectifs d'activité physique, notamment en termes d'exercice physique et de dépenses de calories. Les deux composants se renforcent l'un et l'autre et créent un écosystème de changement de comportement.



