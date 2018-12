Le gouvernement du Canada souligne la Journée internationale des Volontaires avec la célébration des Prix pour le bénévolat du Canada







OTTAWA, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Le bénévolat constitue la base des communautés de plus en plus diverses et inclusives du Canada. Chaque année, les meilleurs bénévoles du Canada sont honorés pour leur passion, leur dévouement et la différence qu'ils font au sein de leur communauté. Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos a reconnu les immenses contributions qu'ont apportées les 21 lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada à l'occasion d'une cérémonie tenue à l'Ottawa.

Ces personnes, entreprises et organismes à but non lucratif exceptionnels travaillent avec acharnement à l'épanouissement de leur communauté. Chaque lauréat a l'occasion de choisir un organisme sans but lucratif admissible qui recevra une subvention de 5 000 $ ou de 10 000 $ selon la catégorie du prix remporté.

Plus de 40 % des Canadiens font du bénévolat chaque année. Leur passion, leur travail acharné et leur engagement sont essentiels au bien-être des communautés et à l'ensemble de la société canadienne.

Les bénévoles, les organismes à but non lucratif et les entreprises sont motivés à bâtir des communautés plus fortes, durables, enrichissantes et inclusives. En reconnaissant leur travail d'exception, le gouvernement du Canada nous incite collectivement à donner le meilleur de nous-mêmes pour édifier un Canada plus diversifié et inclusif.

Citation

« C'est un honneur d'être en présence des bénévoles les plus passionnés du Canada et de reconnaître l'immense contribution de chacun d'entre eux. Les bénévoles sont au coeur de nos communautés et leur aide est cruciale pour répondre aux besoins sociaux des Canadiens. Les Prix du bénévolat du Canada ne sont qu'un modeste témoignage à leur égard en guise d'appréciation, d'hommage et de gratitude pour leurs contributions continues à notre société. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Produit connexe

Document d'information

Lauréats des Prix pour le bénévolat de 2018

La biographie complète des lauréats se trouve sur la page du Programme des Prix pour le bénévolat du Canada.

Prix national

Harold L. Empey - Prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie

Prix régionaux

Leadership d'entreprise

PEI Credit Union - Leadership d'entreprise pour la région de l'Atlantique

Marché Ferdous - Leadership d'entreprise pour le Québec

Banque Tangerine - Leadership d'entreprise pour l'Ontario

ENMAX Corporation - Leadership d'entreprise pour les Prairies

Yellowknife Direct Charge Co-operative Ltd. - Leadership d'entreprise pour la Colombie-Britannique et le Nord

Leader émergent

Sue Duguay - Leader émergent pour la région de l'Atlantique

Sébastien Verger Leboeuf - Leader émergent pour le Québec

Gerald Mak - Leader émergent pour l'Ontario

Kaleb Dahlgren - Leader émergent pour les Prairies

Sukhmeet Sachal - Leader émergent pour la Colombie-Britannique et le Nord

Leadership communautaire

David G. Bradley - Leadership communautaire pour la région de l'Atlantique

Audrey Burt - Leadership communautaire pour le Québec

Paul Nguyen - Leadership communautaire pour l'Ontario

Oswald Sawh - Leadership communautaire pour les Prairies

Cornelis Zandbergen - Leadership communautaire pour la Colombie-Britannique et le Nord

Innovation sociale

Choices for Youth - Innovation sociale pour la région de l'Atlantique

Accueil Bonneau - Innovation sociale pour le Québec

David McAntony Gibson Foundation - GlobalMedic - Innovation sociale pour l'Ontario

Arusha Centre Society - Innovation sociale pour les Prairies

The Japanese Community Volunteers Association - Innovation sociale pour la Colombie-Britannique et le Nord

Prix pour le bénévolat du Canada

Le gouvernement du Canada s'est engagé à reconnaître les contributions des bénévoles à la société canadienne. Les Prix pour le bénévolat du Canada complètent les autres activités du gouvernement visant à encourager la participation à la vie communautaire, à favoriser les partenariats et à mobilier des ressources de tous les secteurs afin de résoudre des problèmes sociaux persistants.

Le but des Prix pour le bénévolat du Canada est de reconnaître chaque année les contributions remarquables qu'ont apportées des personnes, des organismes sans but lucratif et des entreprises à leur collectivité grâce à des activités bénévoles. Ces efforts s'harmonisent avec la volonté du gouvernement du Canada de promouvoir des solutions innovatrices pour résoudre les problèmes sociaux locaux.

Au total, 21 prix seront remis, tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle nationale :

Vingt prix régionaux sont remis, c'est-à-dire quatre pour chacune des cinq régions du Canada (l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les Prairies, et la Colombie-Britannique et le Nord) :

Leader émergent (jeunes de 18 à 30 ans);

Leadership communautaire (pour les personnes ou les groupes de personnes);

Leadership d'entreprise (pour les entreprises);

Innovation sociale (pour les organisations sans but lucratif).

Il y a également un prix national :

Prix Thérèse- Casgrain pour l'engagement de toute une vie (pour ceux qui ont fait du bénévolat pendant au moins 20 ans)

Les lauréats sont choisis à travers un processus d'évaluation à trois étapes :

Des représentants du Ministère vérifient que les candidatures proposées satisfont aux critères d'admissibilité. Les examinateurs régionaux : des représentants bénévoles de partout au Canada évaluent les candidatures sur la base des critères établis et dressent une liste des meilleures candidatures à soumettre à l'évaluation du Comité consultatif national. Le Comité consultatif national, composé de membres bénévoles provenant de différentes régions du Canada et choisis par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, évalue les candidatures les mieux cotées et fait une recommandation au ministre aux fins d'une décision finale.

Le gouvernement du Canada et son rôle dans l'appui du bénévolat :

En tant que ministère chargé des questions relatives au bénévolat, Emploi et Développement social Canada appuie un certain nombre d'initiatives, notamment les Prix pour le bénévolat du Canada, l'Enquête sociale générale sur les dons, le bénévolat et la participation de Statistique Canada et le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, qui encourage les aînés à prendre part à des activités de bénévolat. Le Programme de partenariats pour le développement social comprend également des projets qui utilisent le bénévolat comme façon d'améliorer la viabilité des organismes communautaires.

Reconnaissance des lauréats :

Les lauréats sont invités à assister à la cérémonie durant laquelle ils seront reconnus par le gouvernement du Canada. En outre, les lauréats régionaux ont la possibilité de choisir un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention de 5 000 $. Le lauréat national peut choisir un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention de 10 000 $.

Liens connexes

Programme des Prix pour le bénévolat du Canada

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 08:49 et diffusé par :