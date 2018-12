Mobilisation et moyens de secours - IDSIDE ECHO MMS au rendez-vous des besoins municipaux en sécurité civile







QUÉBEC, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - ECHO MMS réunit dans une même application une technologie de pointe et les bases d'un plan municipal de sécurité civile répondant aux exigences du nouveau Règlement édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018. Flexible, l'outil permet d'intégrer les contenus spécifiques à chaque municipalité.

IDSIDE appuie les pratiques émergentes en sécurité civile en innovant à plusieurs niveaux :

Déploiements régionaux d'ECHO MMS. L'exemple de la MRC de Portneuf

ECHO MMS sera déployée dans une dizaine de municipalités de la région de Portneuf.

Les capacités d'interventions locales seront ainsi rehaussées par des procédures et contenus adaptés, des moyens d'alerte et de mobilisation (SMS; diffusion d'appels; notification en push), des interfaces Web et mobiles (iPhone, iPad et Android) et un déploiement accompagné de formations et d'exercices.

Chaque municipalité ayant sa version ECHO MMS, la gestion de l'information est simplifiée par des mécanismes de partage et de mises à jour en temps réel. Par exemple : la liste des intervenants de la Mutuelle des incendies de Portneuf.

Partenariat technologique d'avant-garde : l'initiative de l'ADGMQ

IDSIDE est fier de se joindre à l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec dans le déploiement d'une plateforme de coopération intermunicipale visant le partage de ressources matérielles et humaines ainsi que d'expertises lors de situations de sinistre.

Ce projet novateur initié par l'ADGMQ et développé avec le soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que du ministère de la Sécurité publique sera opérationnel et gratuit dès le printemps 2019 pour toutes les municipalités, MRC et Régies intermunicipales de la province.

Des municipalités innovantes

Peu importe leur taille, les municipalités du Québec se mobilisent présentement pour rehausser leurs moyens d'action en matière de sécurité civile et elles sont de plus en plus nombreuses à se doter d'ECHO MMS.

La ville de Magog illustre ce dynamisme. Les attentes des autorités locales, centrées sur les plus hauts standards de qualité, en appellent à de nouvelles façons de faire de la part des partenaires technologiques. Il en va ainsi de leurs exigences d'ouverture et d'interopérabilité des systèmes.

IDSIDE

Conceptrice de l'application ECHO MMS, la firme IDSIDE développe et déploie depuis quinze ans une plateforme spécialisée en gestion de mesures d'urgence et en sécurité civile.

Plus de 80% des établissements de santé du Québec, de nombreuses corporations et un nombre croissant de municipalités adhèrent à cette solution intégrée et sécuritaire.

Sécurité civile Landry - Une association de longue date

Le déploiement d'ECHO MMS se fonde sur la collaboration de partenaires impliqués dans la réalisation de mandats communs au cours des dix dernières années. IDSIDE et SÉCURITÉ CIVILE LANDRY intègrent leurs contenus et leur technologie pour mieux répondre aux besoins de vos municipalités.

Lien connexe : www.idside.com

SOURCE Idside

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 08:34 et diffusé par :