L'eau a-t-elle déjà endommagé votre maison?







Un sondage de Desjardins Assurances révèle qu'un Canadien sur quatre a déjà vu sa maison être endommagée par l'eau, mais que seulement un sur deux sait ce qui est couvert par sa police d'assurance.

LÉVIS, QC, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'hiver est à nos portes et le Canada est déjà plongé dans la neige et le froid. Le gel de tuyaux et l'accumulation de glace causés par les températures hivernales peuvent faire des ravages dans votre résidence.

L'eau est la cause de dommages la plus fréquente et représente la moitié du coût des réclamations d'assurance habitation. Les polices d'assurance habitation couvrent par exemple les dommages accidentels causés par l'éclatement d'un tuyau, la fuite d'un lave-vaisselle ou le débordement d'une baignoire. Toutefois, un récent sondage de Desjardins révèle que 50 % des répondants ne savent pas quels types de dégâts d'eau sont couverts par leur assurance. Lorsqu'on leur a demandé si leur résidence avait déjà été endommagée par l'eau, 26 % ont répondu par l'affirmative, mais beaucoup d'entre eux (43 %) ont répondu qu'ils ne savaient pas comment prévenir les dégâts d'eau.

Augmentation des réclamations

La fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes comme les pluies diluviennes, les orages, la grêle et les inondations est à la hausse, tout comme le nombre de réclamations pour dégâts d'eau.

On a demandé aux gens s'ils croyaient que le temps violent était plus fréquent depuis les dix dernières années, et 75 % d'entre eux ont répondu que oui. En fait, ils ont été 58 % à se dire préoccupés par les répercussions des changements climatiques sur leur sécurité ou celle de leur propriété.

Les solutions technologiques peuvent réduire les dégâts

« Nous figurons parmi les chefs de file en assurance de dommages au pays. Nous sommes donc en bonne position pour constater le stress que peuvent ressentir les gens qui subissent des dégâts d'eau. De plus, beaucoup d'objets précieux ou de trésors familiaux ne peuvent pas être remplacés. C'est pourquoi nous misons sur l'innovation afin de prévenir et de réduire la fréquence et la gravité des réclamations et, par-dessus tout, pour apporter la tranquillité d'esprit à nos clients », affirme Alain Hade, vice-président, Marketing et Expérience membre et client chez Desjardins Assurances.

Alerte est un programme de prévention novateur offert à nos clients en assurance habitation. Les adhérents reçoivent gratuitement un détecteur d'eau, de gel et d'humidité qu'ils pourront placer près d'une source potentielle de fuite d'eau. Il s'agit d'un objet connecté qui, en cas de détection d'un problème, déclenche une alerte sur leur téléphone intelligent pour leur permettre de réagir rapidement et ainsi, de limiter les dommages à leur résidence.

Radar est un système de notifications de météo extrême (grêle, vents violents, pluies diluviennes et éventuellement, ouragans et tornades). En l'activant, les clients sont avisés lorsque l'un de ces événements météorologiques se manifeste dans un rayon de 500 mètres des adresses enregistrées. Cela leur permet de mettre leurs biens à l'abri, si possible.

Ces programmes offrent aux clients des outils qui leur permettent de prévenir ou à tout le moins de limiter les dégâts causés par l'eau et le gel.

