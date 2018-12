Express Scripts annonce la nomination du Dr Dorian Lo à titre de president d'Express Scripts Canada. M. Michael Biskey prendra sa retraite au cours du premier trimestre de 2019.







MISSISSAUGA, ON, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Express Scripts Holding Company (NASDAQ : ESRX) a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite du président d'Express Scripts Canada, M. Michael Biskey, au cours du premier trimestre de 2019. Le Dr Dorian Lo, médecin diplômé au Canada et cadre supérieur expérimenté, succédera à M. Biskey.

M. Biskey et le Dr Lo travailleront en étroite collaboration afin d'assurer une transition sans heurt à la direction d'Express Scripts Canada. M. Biskey a mené de main de maître la transformation d'Express Scripts Canada, qui est passée d'entreprise de traitement des demandes de règlement à chef de file des gestionnaires de régimes d'assurance médicaments au Canada. Grâce au leadership de M. Biskey, Express Scripts Canada a optimisé sa plateforme de traitement des demandes et élaboré des services pharmaceutiques novateurs qui permettent aux assureurs et aux promoteurs de mieux gérer leurs régimes d'assurance médicaments, et aux participants de mieux gérer leurs médicaments.

Le Dr Lo connaît à fond le secteur des soins de santé, le milieu pharmaceutique et la gestion des régimes d'assurance médicaments tant au Canada qu'à l'étranger. D'ailleurs, il occupait récemment le poste de directeur de la stratégie de groupe et des soins de santé au sein d'une entreprise qui s'apprêtait à mettre sur pied un système intégré de soins de santé de nouvelle génération, en Indonésie. Auparavant, le Dr Lo a travaillé à Shoppers Drug Mart, secteur des pharmacies de détail, où il occupait le poste de premier vice?président, pharmacie et soins de santé. Le Dr Lo a également occupé le poste de médecin-chef, régimes médicaux pour Medco Health Solutions aux États-Unis, un chef de file en gestion de régimes d'assurance médicaments et en services pharmaceutiques dont Express Scripts a fait l'acquisition en 2012.

« Le parcours impressionnant du Dr Lo fait de lui un candidat idéal pour le poste de président d'Express Scripts Canada. Il continuera de mettre de l'avant les stratégies innovantes qui ont permis à l'entreprise de connaître du succès », affirme Tim Wentworth, président et chef de la direction d'Express Scripts aux États-Unis. « Nous sommes reconnaissants de tout ce que Mike Biskey a accompli pour structurer notre entreprise au Canada. Grâce à lui, Express Scripts Canada a gagné la confiance de ses partenaires, les employeurs et les promoteurs de régimes, et offre de meilleurs soins aux patients qu'elle a le privilège de servir. Nous sommes enthousiastes pour l'avenir et confiants que le Dr Lo saura consolider les assises établies par Mike. »

« Je suis fier d'assurer la direction d'Express Scripts Canada. Je veux continuer de faire évoluer la stratégie d'affaires et d'élargir les services de l'entreprise en mettant de l'avant les meilleures idées qui soient », affirme le Dr Lo. « Nous poursuivrons nos efforts et fournirons à nos clients, assureurs et tiers administrateurs, des solutions novatrices, structurantes et efficientes afin qu'ils réussissent à se démarquer au sein du marché hautement concurrentiel des régimes d'avantages sociaux. »

À propos d'Express Scripts Canada

De son siège social situé tout juste à l'extérieur de Toronto, Express Scripts Canada transforme la manière dont les entreprises et les employés comprennent leurs régimes d'assurance médicaments en proposant des solutions hautement novatrices. Express Scripts Canada offre des services pharmaceutiques novateurs à des milliers de patients au pays. Grâce à son expertise clinique, à ses méthodes exclusives de veille de la clientèle et à son approche centrée sur le patient, Express Scripts Canada incite les participants à prendre de meilleures décisions sur le plan de leur santé et aide les promoteurs à mieux gérer et à réduire les coûts des régimes d'assurance médicaments. Express Scripts Canada est contrôlée indirectement par Express Scripts Holding Company.

SOURCE Express Scripts Canada

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 07:30 et diffusé par :