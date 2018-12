WuXi Biologics a entamé la construction de la plus grande installation de biofabrication dotée de bioréacteurs à usage unique en Irlande







SHANGHAI et DUNDALK, Irlande, 6 décembre 2018 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (2269.HK), une entreprise internationale de premier plan dotée d'une plate-forme technologique de produits biologiques en libre-accès proposant des solutions complètes pour la découverte, le développement et la production de produits biologiques, a annoncé le début des travaux de construction d'une nouvelle usine de production de substances biologiques médicales à partir de produits biologiques sur le nouveau site de l'Autorité de développement industriel (Industrial Development Authority ou IDA) à Mullagharlin, près de Dundalk, dans le comté de Louth.

Premier site de la société hors de Chine soutenu par le gouvernement irlandais par le biais de l'IDA irlandaise, cette « infrastructure du futur » à la pointe de la technologie est conçue pour adopter à la fois un processus traditionnel de biotraitement discontinu, par perfusion et continu. La technologie de production de prochaine génération sera mise en oeuvre pour la première fois au monde sur un campus de 26 hectares. Une fois l'infrastructure achevée, elle sera dotée d'une capacité totale de 48 000 litres en discontinu et de 6 000 litres en perfusion, ce en fera l'une des plus grandes installations au monde utilisant des bioréacteurs à usage unique.

« Nous sommes ravis d'assister aujourd'hui à la construction du premier site mondial de WuXi Biologics. », a déclaré le Dr Chris Chen, PDG de WuXi Biologics. « Le démarrage des travaux de construction de cette nouvelle installation marque le lancement symbolique de notre important réseau mondial de biofabrication, qui garantira la production de produits biologiques de la plus haute qualité et offrira ainsi une solide chaîne d'approvisionnement au bénéfice de patients du monde entier. Grâce à ce nouveau projet, nous pourrons travailler activement avec des partenaires locaux afin de bâtir une installation de bioproduction à la pointe de la technologie qui servira de modèle à l'ensemble de la communauté biotechnologique mondiale. »

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (2269.HK), société basée à Hong Kong, est la seule plate-forme technologique en libre-accès sur le marché des produits biologiques à offrir des solutions complètes permettant à des organisations de découvrir, développer et produire des produits biologiques, depuis la phase de conceptualisation jusqu'à la phase de production commerciale. L'histoire et les réalisations de l'entreprise démontrent son engagement à fournir une offre de service et une proposition de valeur véritablement centralisées à ses clients du monde entier. Au 30 juin 2018, WuXi Biologics comptabilisait 187 projets intégrés, dont 98 projets en phase de développement préclinique, 78 projets en phase de développement clinique précoce (phase I et II), 10 projets en phase finale de développement tardive (phase III) et 1 projet en phase de production commerciale. Avec une capacité totale de production biopharmaceutique en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis estimée à 220 000 litres d'ici 2021, WuXi Biologics fournira à ses partenaires de bioproduction un réseau de chaîne d'approvisionnement mondial robuste et de qualité supérieure. Pour plus d'informations sur WuXi Biologics, veuillez consulter le site : www.wuxibiologics.com.

