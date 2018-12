Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE







MONTRÉAL, 06 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec félicite les 5 collectivités et 13 organisations nouvellement reconnues par le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE. Ce programme favorise le développement d'une culture vélo partout au Québec et invite les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous.



Par leur engagement dans la démarche, les collectivités et organisations reconnues aujourd'hui s'identifient comme des milieux de vie qui valorisent la mobilité active, l'activité physique et les saines habitudes de vie. Elles rejoignent ainsi les 20 collectivités et 42 organisations déjà reconnues par le programme depuis 2016. Elles encouragent leurs citoyens ou leurs employés, étudiants et visiteurs à pratiquer le vélo en posant des actions dans un minimum de deux des cinq champs d'intervention essentiels au développement d'une véritable culture vélo : environnement, éducation, encouragement, encadrement, évaluation et planification.

« Cette ronde de certification est aussi l'occasion de reconnaître les efforts investis par la collectivité de Sainte-Julie et par les organisations CAE et Polytechnique Montréal, qui déposaient toutes trois une candidature à l'automne 2018 après avoir été reconnues une première fois par le programme antérieurement. La Ville de Sainte-Julie avait alors été certifiée niveau bronze en 2016 et reçoit maintenant la certification niveau argent, alors que l'entreprise CAE, qui était alors certifiée niveau bronze en 2016 se voit remettre la certification niveau or. Quant à la Polytechnique Montréal, elle s'était vue attribuer une mention honorable en 2017 et reçoit aujourd'hui une certification niveau bronze. Nous tenons à féliciter cette collectivité et ces organisations qui ont su mettre en oeuvre les recommandations obtenues à la suite de leur premier dépôt, ce qui leur a permis d'accroître la culture vélo dans leur milieu et d'accéder ainsi à un niveau de certification VÉLOSYMPATHIQUE supérieur », affirme Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.



VOLET COLLECTIVITÉ :

Certification argent :

Sainte-Julie

Certification bronze :

Longueuil

Arrondissement de Rosemont ? La Petite-Patrie (Montréal)

Mention honorable :

Arrondissement de Saint-Laurent (Montréal)

Blainville



VOLET ORGANISATION :



Certification or :

CAE Inc.

Certification argent :

Cégep Édouard-Montpetit

HLC

Certification bronze :

RECYC-QUÉBEC ? Bureau de Montréal

RECYC-QUÉBEC ? Siège social

Transat A.T. Inc.

DNV GL

Bixi Montréal

Cégep de Trois-Rivières

Polytechnique Montréal

Mention honorable :

8D Technologies ULC

Dawson College

Institut de Cardiologie de Montréal

La démarche de certification : un processus d'amélioration continue



Les candidatures sont évaluées par un comité de juges experts en fonction des actions mises en oeuvre dans leur milieu dans chacun des 5 champs d'intervention et en tenant compte des réalités propres au candidat (taille, situation géographique, etc.).



Les candidats qui ne satisfont pas les critères de certification, mais qui démontrent un engagement clair dans le développement d'une culture vélo reçoivent une mention honorable. Les collectivités et organisations certifiées se voient octroyer un niveau de certification (bronze, argent, or, platine ou diamant) en fonction de la pertinence et du nombre d'actions mises en oeuvre dans leur milieu.



Tous les candidats reçoivent un rapport de rétroaction faisant état de recommandations qu'ils pourront mettre en oeuvre afin de poursuivre leurs efforts. Ils sont également invités à déposer une nouvelle candidature après trois ans afin d'évaluer le chemin parcouru.



Les organisations et collectivités qui souhaitent s'engager dans la démarche VÉLOSYMPATHIQUE sont invitées à visiter le velosympathique.com où elles pourront trouver tous les détails concernant la certification ainsi que de nombreux outils et ressources pour les aider à développer la pratique du vélo dans leur milieu. La prochaine date limite pour déposer une candidature est le 29 mars 2019.

À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. À travers une démarche de certification rigoureuse, il propose outils et service de soutien aux collectivités et organisations qui travaillent à favoriser la pratique du vélo.



Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s'inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 1980 par The League of American Bicyclists, et implanté en Ontario par Share the Road Cycling Coalition en 2010. Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est financé par le Fonds vert dans le cadre d'Action-Climat Québec, un programme du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Le programme reçoit aussi le soutien et l'appui financier de Québec en Forme.

À propos du Fonds vert

Rappelons que le Fonds vert, où 100 % des revenus générés par les ventes aux enchères du marché du carbone sont versés, finance notamment la mise en oeuvre des mesures du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Ces dernières visent à réduire les émissions de GES et à améliorer la capacité d'adaptation de la société québécoise aux impacts des changements climatiques. Jusqu'à maintenant, le marché du carbone a généré des revenus de plus de 2,6 milliards de dollars pour le Québec, qui servent à soutenir les entreprises, les municipalités, les institutions et les citoyens québécois dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.



