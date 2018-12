Cascades double sa production d'emballages de pâte moulée en procédant à des acquisitions aux États-Unis







KINGSEY FALLS, QC, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file dans la récupération et la fabrication de produits verts d'emballage et de papiers tissu, est heureuse d'annoncer l'acquisition d'actifs, tous situés aux États-Unis, qui permettront à l'entreprise de doubler sa capacité de production d'emballages écologiques fabriqués en pâte moulée. Le montant total de la transaction s'élève à 37,4 M$ US. La date effective de la transaction est aujourd'hui.

Les usines manufacturières acquises sont Urban Forest Products (Indiana) et Clarion Packaging (Iowa), respectivement situées à Brook en Indiana et à Clarion en Iowa, soit dans deux des trois États américains producteurs d'oeufs les plus importants. Ces deux usines oeuvrent dans la fabrication d'emballage de protection en pâte moulée et servent principalement les marchés bien établis des oeufs et de la restauration rapide. Au total, les deux usines comptent un peu plus de 150 employés. Cascades fait également l'acquisition d'une participation majoritaire dans Falcon Packaging, un leader dans la distribution d'emballages pour l'industrie des oeufs, comptant 31 employés basés en Ohio, en Iowa et en Géorgie. Ces trois entreprises enregistrent des ventes consolidées dépassant les 110 M$ US annuellement.

« Les acquisitions annoncées aujourd'hui nous permettent d'améliorer le positionnement de Cascades dans les marchés stratégiques des emballages destinés aux secteurs des protéines fraîches et des services alimentaires. Elles viennent également répondre à une volonté de faire grandir nos activités de pâte moulée, un produit d'emballage recyclé, recyclable, compostable et biodégradable qui offre des perspectives plus qu'intéressantes dans un contexte d'essor de l'économie circulaire. La valeur de cette transaction s'est effectuée à un multiple d'évaluation équivalent à celui attribué à Cascades et contribuera positivement aux résultats nets », a souligné le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde.

Pour le président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Produits Spécialisés, Luc Langevin : « La qualité des actifs acquis et leur complémentarité géographique avec les usines de Cascades oeuvrant dans la fabrication d'emballage de pâte moulée vont permettre de mieux servir nos clients et de soutenir nos initiatives en innovation. En disposant de 4 usines de pâte moulée bien réparties sur le territoire nord-américain, Cascades pourra réaliser des synergies, mieux répartir ses volumes de production et spécialiser certains sites. En doublant notre capacité de production d'emballages de pâte moulée, l'annonce d'aujourd'hui envoie un signal sur l'intention de Cascades de continuer de croître dans un segment porteur du marché des emballages écologiques ».

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

