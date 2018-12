Opération Dragon : de nouvelles preuves de l'ampleur de la corruption régnant dans le commerce illégal de tortues marines et de tortues en Asie du Sud-Est selon un rapport de la Wildlife Justice Commission







La Wildlife Justice Commission (WJC) a publié aujourd'hui, à la veille de la Journée internationale de lutte contre la corruption, un rapport intitulé Operation Dragon: Revealing new evidence of the scale of corruption and trafficking in the turtle and tortoise trade[1] détaillant l'opération Dragon, une enquête de deux ans (de 2016 à 2018) portant sur le commerce illégal d'une valeur de plusieurs millions de dollars d'espèces de reptiles menacées d'extinction en Asie du Sud et du Sud-Est ainsi que sur l'ampleur de la corruption permettant la perpétration de ce crime contre la faune.

Au cours de l'opération Dragon, la WJC a travaillé en étroite collaboration avec le Wildlife Crime Control Bureau (WCCB) en Inde, le Department of Wildlife and National Parks Peninsular Malaysia (PERHILITAN) ainsi que le Programme INTERPOL sur les atteintes à l'environnement. Ce partenariat a donné des résultats concrets sur le terrain : huit réseaux de trafic d'espèces sauvages ont été considérablement perturbés, 30 arrestations ont eu lieu et cinq trafiquants ont déjà été emprisonnés, tandis que d'autres suspects sont en attente de procès. Plus de 6 000 reptiles vivants, des plus vulnérables au plus menacés, ont été retirés par les autorités du marché illégal d'animaux de compagnie.

« La grande quantité de preuves recueillies au cours d'opérations d'infiltration et de l'analyse approfondie des renseignements par la WJC ont permis aux organismes chargés de l'application du droit de mieux comprendre les rôles individuels et la dynamique des réseaux ainsi que de cibler les trafiquants de haut niveau qui bénéficient le plus de ce type de crime. », a déclaré Sarah Stoner, enquêteuse en chef à la WJC.

L'opération Dragon témoigne de l'ampleur de la corruption et de la coordination du commerce illégal de tortues d'eau douce et de tortues terrestres dans la région. Une analyse minutieuse des renseignement obtenus a révélé que le trafic était facilité par la corruption organisée de fonctionnaires d'aéroports et de centres de transport. Ces paramètres (appelés ainsi par les trafiquants eux-mêmes) permettent aux réseaux d'expédier de grandes quantités de stock en minimisant les risques de détection.

Au cours de l'opération, les enquêteurs de la WJC se sont vu offrir plus de 20 400 tortues d'eau douce et tortues de 16 espèces différentes inscrites aux Annexes I et II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), y compris des animaux en danger critique d'extinction. La WJC a pu collecter des informations détaillées sur les tarifs : sur la base des listes de prix des trafiquants, la valeur en gros des animaux documentés et proposés dépasse les 3 millions de dollars américains. La valeur au détail serait considérablement plus élevée. Ce chiffre se fonde sur les tarifs pratiqués actuellement dans plusieurs points de données différents dans plusieurs pays et sur une longue période[2].

« Nos équipes ont également constaté une augmentation du trafic de tortues d'eau douce, des espèces rares et de valeur supérieure. Compte tenu de leur vulnérabilité, il est à craindre que leur retrait de la nature ait une incidence importante sur leur capacité de récupération. », a ajouté Sarah Stoner.

La Wildlife Justice Commission (WJC) opère dans le monde entier pour perturber et contribuer à démanteler les réseaux criminels transnationaux organisés de vente de faune, de bois et de poisson. Pour ce faire, elle collecte des preuves et les transforme en obligation de rendre des comptes.

