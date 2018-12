Appy Pie met à jour son application iOS avec l'assistant vocal pour le développement d'applications sans code







MARSEILLE, France, 6 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Synonyme d'excellence dans l'industrie du développement d'application sans code, Appy Pie a publiée aujourd'hui une version récente de son application iOS, avec assistant vocal. Soutenue par l'intelligence artificielle, l'application d'assistance vocale permettra aux utilisateurs d'Apple de créer facilement de superbes applications pour Android et iOS avec de simples commandes vocales et de discussion. Pour couronner le tout, l'application est hautement fonctionnelle et conviviale, offrant la même expérience que celle des ordinateurs de bureau.

«En cette ère d'intelligence artificielle, tout est automatisé et simple à utiliser. Pour nous assurer que la création d'applications devienne simple pour tous, nous avons lancé une application pour iPhone dotée de l'IA pour nos utilisateurs. Avec notre dernière application, les propriétaires d'entreprise de toutes tailles peuvent rapidement créer des applications Android et iOS nouvelle génération, sans aucun codage », a déclaré Abhinav Girdhar, PDG et fondateur d'Appy Pie. «Notre devise est de rendre la création d'applications aussi simple que possible. Nous sommes fiers d'être la première entreprise de développement d'applications mobiles à intégrer un assistant vocal pour la création d'application. "

Classé n ° 1 parmi les logiciels de création d'applications mobiles, Appy Pie a été lancé en 2013 dans le but de simplifier le développement d'applications mobiles pour tous, indépendamment de leur expertise technique ou de leurs connaissances en matière de programmation. La société fournit non seulement des fonctionnalités avancées pour aider les PME à maintenir leurs clients, mais les aide également à générer un bon revenu grâce à leurs applications mobiles. En outre, la société aide également les propriétaires d'applications à lancer leurs applications sur les marchés d'applications tels que Apple App Store, Google Play Store et bien d'autres.

À propos d'Appy Pie

Appy Pie, une marque déposée d'Appy Pie LLC, est un leader inégalé du mouvement des applications mobiles qui permet à chacun de transformer ses idées d'applications en réalité, sans aucune connaissance technique. Il vous suffit de faire glisser les fonctionnalités pour créer simplement une application Android ou iOS avancée pour mobiles et smartphones. Vous pouvez également installer les applications Android et iOS d'Appy Pie et commencer à créer votre application à la volée. Vous pouvez même convertir votre site Web en une application avec Appy Pie.

