nChain dévoile le projet révolutionnaire Metanet visant à devenir le moteur de l'Internet sur la blockchain Bitcoin SV







LONDRES, 6 décembre 2018 /PRNewswire/ -- nChain, le leader mondial de la recherche et du développement en matière de blockchain, a révélé son projet révolutionnaire « Metanet » visant à devenir le moteur de l'Internet et à l'intégrer par le biais de la blockchain Bitcoin. Utilisant une propriété intellectuelle de sa création, nChain développera le Metanet sur la plateforme Bitcoin SV (BSV) exclusivement, qui reflète le protocole et le concept original de Bitcoin.

Le Metanet est la création du Dr Craig Wright, le responsable scientifique de nChain, qui a annoncé le projet durant son discours du 30 novembre lors de la conférence CoinGeek Week qui s'est tenue à Londres. Le Dr Wright explique :

« Ce que nous allons en fait créer est une alternative sécurisée à l'Internet, construite sur la blockchain. L'Internet devient une sidechain (une chaîne parallèle) à la blockchain Bitcoin. Le Metanet est un réseau de valeur, l'ensemble du système mondial d'activité en ligne et de données connectées à des fins commerciales. »

L'Internet a transformé notre façon de vivre et de fonctionner, mais il est né dans une ère préblockchain. En surface, le Metanet paraît semblable à l'Internet. Cependant, le Metanet repose sur des différences techniques dans la façon dont les données peuvent être stockées et consultées par le biais de transactions sur la blockchain, ce qui assure des avantages en matière de sécurité et d'efficacité économique par rapport à la technologie Internet actuelle. Le Metanet va transformer la façon dont l'Internet fonctionne en utilisant les transactions Bitcoin pour transférer des données compressées et ainsi permettre un échange fiable et semi-automatisé de pages web et d'autres informations.

Le Metanet permettra de nouveaux moyens de distribution du contenu web et facilitera les nouveaux modèles d'affaires du commerce électronique rendus possibles par les microtransactions Bitcoin. Cela peut permettre aux entreprises de gagner des micropaiements instantanément pour des clics, du contenu et des données. En tirant parti de la sécurité économique et de la stabilité de la blockchain, le Metanet peut agir pour réduire le risque de fraude en raison de la plus haute qualité et de la plus grande intégrité des données que fournit le stockage de données reposant sur la blockchain.

Cela permet aux entreprises de créer de nouveaux modèles d'affaires avec une distribution de contenu et des microtransactions reposant sur la blockchain qui n'étaient jusqu'à présent pas économiquement possibles sur l'Internet. Par exemple, de nouvelles solutions permettront :

L'autorisation d'accès à du contenu web, des comptes de réseaux sociaux et des systèmes distribués de manière sécurisée, en temps réel et avec une identité privée

Des services de recherche, d'information et de contenu sur Internet qui s'appuient sur les micropaiements des utilisateurs plutôt que sur les modèles de publicité traditionnels

Des modèles d'affaires pour des paiements à l'utilisation en temps réel et sécurisés de contenu et d'actifs numériques

Des systèmes de portefeuille intégrés pour une intégration et une expérience utilisateur rationalisées

Des contrats automatisés pour les produits achetés (à la fois numériques et physiques) et leur distribution

Une gestion en temps réel de la chaîne d'approvisionnement d'une manière vérifiable et traçable

L'automatisation de polices d'assurance en temps réel et sans formulaire

L'achat en temps réel et sécurisé de billets pour des événements, de titres de transports et des réservations d'hôtel

Jimmy Nguyen, le PDG de nChain Group, a déclaré :

« Le Metanet améliorera initialement l'Internet puis en deviendra le moteur, rendant Bitcoin SV le registre public mondial qui sous-tend toutes les activités sur Internet. C'est un concept révolutionnaire aux possibilités sans limites fondé sur les mesures supplémentaires de sécurité, l'efficacité et l'intégrité des données de la blockchain, et représente une autre partie de la vision de Craig Wright pour libérer le véritable pouvoir de Bitcoin. Nous avons pris les mesures initiales et savons qu'il faudra travailler avec les autres pour faire du Metanet une réalité. »

Le projet Metanet est une énorme entreprise qui prendra du temps à se préciser et à apporter des résultats sous une forme favorable aux affaires. nChain poursuivra ses travaux et trouvera des partenaires de collaboration privilégiés pour contribuer à développer progressivement le Metanet.

Retrouvez la présentation de Craig Wright annonçant le projet Metanet ici.

Pour plus d'explications, regardez une interview avec Craig Wright ici.

À PROPOS DE NCHAIN : nChain est le leader mondial de la recherche et du développement de technologies blockchain. Sa mission consiste à permettre une croissance massive et une adoption mondiale du réseau Bitcoin, en se concentrant sur Bitcoin SV (BSV) comme étant le véritable Bitcoin qui réalisera la « vision de Satoshi ».

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/717215/nChain_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 06:08 et diffusé par :