Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, est nommé PDG de l'année 2018 par le journal Les Affaires







MONTRÉAL, 06 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- (NYSE : CAE; TSX : CAE) ? CAE est heureuse d'annoncer que son président et chef de la direction, Marc Parent, a été nommé PDG de l'année, catégorie Grande entreprise, par le journal québécois Les Affaires.



Pour expliquer son choix, le journal a mentionné que : « CAE et son patron, Marc Parent, sont souvent sous le radar. Pourtant, sous sa gouverne, le géant québécois de l'aérospatiale a connu, dans les dix dernières années, une transformation majeure qui est en train de le propulser vers de nouveaux sommets ». Le journal précise que, grâce à la transformation qui l'a amenée à devenir un chef de file mondial en formation, au cours des cinq dernières années CAE a enregistré une progression impressionnante de plus de 30 % de ses revenus annuels, le cours de son action a presque doublé, et les carnets de commandes des secteurs Civil et Défense ont atteint des niveaux records.

« CAE connaît un succès mondial grâce à ses 9 000 employés très talentueux partout dans le monde et leur engagement constant envers l'excellence du service à la clientèle. Cet honneur est partagé avec tous les employés de CAE et son conseil d'administration », a déclaré Marc Parent. « Nous sommes guidés par une vision qui consiste à être reconnus comme le partenaire de choix en formation et par notre noble raison d'être. La société bénéficie grandement de CAE, car elle améliore la sécurité du transport aérien, la préparation aux missions des forces de défense et la capacité du personnel médical à sauver des vies. »

« C'est grâce à la vision et au leadership de Marc que CAE a fait de tels progrès au niveau de sa stratégie de formation; cette reconnaissance est bien méritée », a déclaré l'Honorable John Manley, président du conseil d'administration de CAE. « CAE est devenue un chef de file mondial qui offre les solutions de formation les plus complètes à ses clients dans les secteurs de l'aviation civile, de la défense et de la santé. »

Le jury, composé essentiellement de membres de la communauté des affaires ainsi que de professeurs à l'université, devait évaluer la vision, l'innovation, la capacité d'exécution et les réalisations d'un candidat, tout en tenant compte de la croissance qu'a obtenue l'entreprise sous sa gouverne.

CAE félicite les deux autres lauréats 2018, Marcel Bourassa de Savaria, dans la catégorie Moyenne entreprise, et Pierre Lassonde de Franco-Nevada, dans la catégorie Dirigeant socialement engagé.

Lien vers l'article du journal Les Affaires : http://www.lesaffaires.com/dossier/pdg-de-l-annee-2018



Une photo de haute-résolution de Marc Parent est disponible ici pour téléchargement : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/613625f7-d240-4236-b9ec-443aff714b7a/fr

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 9 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

