Bombardier fournit les prévisions pour 2019 de ses secteurs d'activité soulignant la solidité de son portefeuille et confirmant ses objectifs financiers pour 2020

Estimation de croissance des revenus pour 2019 de ~10 % sur ceux prévus pour 2018 pour s'établir à 18 G$ ou plus

Estimation de croissance du RAIIA avant éléments spéciaux (1)(2) pour 2019 de ~30 % sur celui prévu pour 2018 pour s'établir entre 1,65 G$ - 1,80 G$

Estimation de croissance du RAII avant éléments spéciaux (1) pour 2019 de ~20 % sur celui prévu pour 2018 pour s'établir entre 1,15 G$ et 1,25 G$

Estimation de flux de trésorerie disponibles (1) (incluant les éléments non récurrents) neutres pour 2019, +/- 250 M$

Flux de trésorerie disponibles (excluant les éléments non récurrents) normalisés pour 2019 estimés dans la fourchette 250 M$ - 500 M$

Confirmation des objectifs financiers pour 2020: revenus supérieurs à 20 G$; RAIIA avant éléments spéciaux supérieur à 2,25 G$; RAII avant éléments spéciaux supérieur à 1,6 G$; génération de flux de trésorerie disponibles entre 750 M$ et 1,0 G$

Tous les montants de ce communiqué sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Voir les rubriques Mise en garde relative aux énoncés prospectifs, Mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR et Hypothèses à la fin de ce communiqué.

NEW YORK, 06 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a publié aujourd'hui les prévisions pour ses secteurs d'activité pour 2019 et confirmé qu'elle demeure en bonne voie d'atteindre ses objectifs financiers pour 2020. Les prévisions pour 2019 reflètent la clôture prévue de la vente des activités de formation des pilotes et des techniciens d'Avions d'affaires et celle du programme d'avions Q Series en date du 30 septembre 2019.

Bombardier a pour objectif de générer en 2019 des revenus de 18 milliards $ ou plus, soit une hausse d'environ 10 % sur ceux prévus pour 2018. Cette croissance devrait résulter de : (i) la mise en service de l'avion Global 7500, tous les avions étant déjà vendus jusqu'en 2021; (ii) l'exécution du solide carnet de commandes ferroviaire de Bombardier totalisant 34 milliards $, ce qui couvre plus de 80 % de l'objectif de revenus de Transport pour 2019 et 2020; et (iii) l'accent accru porté sur les services après-vente pour l'ensemble du portefeuille. On estime que les revenus tirés des services après-vente pourraient passer d'environ 3,5 milliards $ en 2018 à environ 4,0 milliards $ en 2020, alors que la Société continue d'optimiser ses activités de service après-vente, tirant parti de sa vaste flotte actuellement en service qui comprend plus de 100 000 voitures de trains, plus de 4700 jets d'affaires et environ 1250 jets régionaux(3).

On prévoit que la rentabilité de l'entreprise va croitre plus vite que ses revenus, et que celle-ci devrait résulter d'une solide conversion de la croissance des revenus et de la redéfinition stratégique du portefeuille d'Avions commerciaux. L'objectif de RAIIA avant éléments spéciaux devrait être d'environ 30 % supérieur à la prévision pour 2018 pour s'établir entre 1,65 milliard $ et 1,80 milliard $, alors que l'objectif de RAII avant éléments spéciaux devrait être d'environ 20 % supérieur à la prévision pour 2018 pour s'établir entre 1,15 milliard $ et 1,25 milliard $.

Du point de vue des flux de trésorerie disponibles, 2019 devrait être l'année de transition entre un cycle d'investissements massifs et un cycle de croissance solide et de génération de trésorerie. Il est prévu une baisse des dépenses en immobilisations durables(4) à environ 800 M$ ou moins sur une base annualisée, ce qui représente une baisse d'environ 50 % de la moyenne de dépenses des cinq dernières années.

Bombardier prévoit pour 2019, sur une base normalisée, des flux de trésorerie disponibles avant éléments non récurrents entre 250 millions $ et 500 millions $. Les éléments non récurrents qui devraient avoir une incidence sur les flux de trésorerie disponibles en 2019 comprennent : (i) une charge de 250 millions $ liée à la restructuration annoncée antérieurement; et (ii) une réserve de fonds de roulement de 250 millions $ largement associée à une intense accélération de la production d'avions Global 7500. L'objectif de flux de trésorerie disponibles compte tenu de ces éléments non récurrents est d'être neutres plus ou moins 250 millions $, résultant en une encaisse estimée supérieure à 3,0 milliards $ à la fin de 2019.

En plus d'annoncer les prévisions pour ses secteurs d'activité pour 2019, Bombardier a confirmé ses objectifs pour 2020 de revenus supérieurs à 20 milliards $; de RAIIA avant éléments spéciaux supérieur à 2,25 milliards $; de RAII avant éléments spéciaux supérieur à 1,6 milliard $; et de flux de trésorerie disponibles entre 750 millions $ et 1 milliard $(5). En plus de générer de solides flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, Bombardier prévoit terminer 2020 avec de solides liquidités(6), incluant plus de 3,5 milliards $ d'encaisse, et un ratio d'endettement fortement réduit.

« Après trois ans d'exécution de notre plan de redressement, Bombardier est une entreprise beaucoup plus solide, a dit Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc. Nous sommes confiants d'atteindre nos objectifs pour 2020 et entrevoyons d'immenses occasions à saisir au delà de 2020. En poursuivant l'exécution de notre plan de redressement, nous bâtissons une entreprise dotée de formidables produits, de solides carnets de commandes et d'une structure de coût efficiente, une entreprise en mesure de générer une performance financière supérieure pendant longtemps. »

L'entreprise fera le point sur son plan de redressement et discutera de ses prévisions pour 2019 et ses objectifs pour 2020 lors de sa journée annuelle des investisseurs plus tard cet après-midi. Une webdiffusion en direct de la Journée des investisseurs de Bombardier ainsi que la présentation s'y rattachant seront disponibles sur le site www.ir.bombardier.com . La webdiffusion commencera à 14 h HNE jeudi 6 décembre et sera disponible après sur le même site Web.

Prévisions pour 2019 et objectifs pour 2020

Prévision pour 2019 Objectif pour 2020 Sur base consolidée Revenus ? 18,0 milliards $ > 20,0 milliards $ RAIIA

avant éléments spéciaux 1,65 milliard $ -1,80 milliard $(2) > 2,25 milliards $ RAII

avant éléments spéciaux 1,15 milliard $ - 1,25 milliard $(2) > 1,6 milliard $ Flux de trésorerie disponibles neutres

+/- 250 millions $ 750 millions $ - 1,0 milliard $ Transport Revenus ~ 9,5 milliards $

au taux de change de 1,15 $US/? > 10,0 milliards $

à taux de change constants Marge RAII

avant éléments spéciaux (1) ~ 9,0 % > 9 % Avions d'affaires Revenus ~ 6,25 milliards $ > 8,5 milliards $ Marge RAII

avant éléments spéciaux ~ 7,5 % 8 % - 10 % Livraisons 150-155 livraisons Aérostructures et

Services d'ingénierie Revenus ~ 2,0 milliards $ > 2,25 milliards $ Marge RAII

avant éléments spéciaux ~ 9,0 % 9 % - 11 % Avions commerciaux Revenus ~1,4 milliard $ retirée(5) Marge RAII

avant éléments spéciaux ~ (125) millions $

incluant la quote-part rentable

pour le programme CRJ Series Livraisons ~ 35 livraisons

Autres estimations pour 2019 et 2020

Estimations pour 2019 Estimations pour 2020 Sur base consolidée Revenus après-vente ~ 4,0 milliards $ Encaisse > 3,0 milliards $ > 3,5 milliards $ Liquidités > 4,0 milliards $ > 4,5 milliards $ Dépenses en immobilisations ~ 800 millions $

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

(1) Mesures financières non conformes aux PCGR. Se rapporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse.

(2) Les éléments spéciaux devraient inclure en 2019 une charge de 250 millions $ liée à la restructuration, conformément aux initiatives antérieurement annoncées.

(3) Données au 30 septembre 2018.

(4) Les dépenses en immobilisations incluent les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles.

(5) Compte tenu des récentes annonces liées à la vente proposée su programme d'avions Q Series et l'exploration des options stratégiques pour le programme d'avions CRJ Series, l'objectif de revenus de Avions commerciaux pour 2020 est retiré.

(6) Défini comme trésorerie et équivalent de trésorerie plus le montant actuellement disponible en vertu des facilités de crédit renouvelables.

Bombardier, CRJ Series, Global, Global 7500 et Q Series sont des marques de commerce de Bombardier ou de ses filiales.

MISE EN GARDE LIÉE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s'y limiter, des déclarations portant sur nos objectifs, nos prévisions à propos de divers indicateurs financiers et sources d'apport connexes, nos cibles, nos buts, nos priorités, nos marchés et nos stratégies, notre situation financière, notre position sur le marché, nos capacités, notre position en regard de la concurrence, nos croyances, nos perspectives, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions; les perspectives de l'économie générale et les perspectives commerciales, les perspectives et les tendances d'une industrie; la croissance prévue de la demande de produits et de services; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité et la performance projetées; les dates prévues ou fixées de la mise en service de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l'exécution des projets en général; notre position en regard de la concurrence; l'incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires sur notre entreprise et nos activités; la robustesse de notre structure du capital et de notre bilan, notre solvabilité, nos liquidités et sources de financement disponibles, nos besoins financiers prévus et l'examen continu des solutions de rechange stratégiques et financières; la mise en place d'améliorations visant la productivité et d'initiatives de restructuration et les coûts prévus s'y rattacher, les avantages recherchés et le moment de leur matérialisation; l'expansion continue prévue des activités de services après-vente pour les avions; les objectifs et les cibles financières sous-jacents à notre plan de transformation ainsi que son calendrier de réalisation et les progrès de sa mise en oeuvre, notamment la transition de l'entreprise vers la génération de liquidités; les attentes et le calendrier concernant le rachat en temps opportun de l'investissement de la Caisse dans BT Holdco; les intentions à l'égard du programme CRJ Series; le financement et les liquidités de la Société en commandite Avions C Series (SCACS); l'incidence et les avantages escomptés de la transaction avec Airbus sur nos activités, notre infrastructure, nos capacités, notre développement, notre croissance et autres occasions et perspectives, notre présence et notre dimension géographiques, la valeur de nos actifs et de nos programmes, notre empreinte, notre situation financière, notre accès à des capitaux et notre stratégie générale; et l'incidence de cette transaction sur notre bilan et notre situation financière. En ce qui concerne les actions stratégiques et la vente proposée du programme d'avions Q Series et des activités de formation des pilotes et des techniciens d'Avions d'affaires dont il est question dans les présentes, le présent communiqué de presse comporte également des énoncés prospectifs ayant trait aux conditions et modalités prévues et à l'échéancier de réalisation connexe; au produit prévu en découler et à l'utilisation de celui-ci, aux coûts et charges connexes ainsi qu'aux avantages que l'on prévoit en retirer; et au fait que la clôture de ces transactions sera conditionnelle à la concrétisation de certains événements, y compris l'obtention des approbations nécessaires des organismes de réglementation.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres dans la compréhension de certains éléments clés de nos objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de nos activités et de l'environnement dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est prévenu que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables et appropriées selon l'information à sa disposition, il existe un risque qu'elles ne soient pas exactes. Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse relativement à la transaction avec Airbus comprennent les hypothèses importantes suivantes : l'exactitude de nos analyses et de notre bilan de rentabilité, y compris les estimations de flux de trésorerie et de revenus sur la durée de vie prévue du programme et par la suite; l'amélioration graduelle du prix des avions, des coûts unitaires et des livraisons au cours de la phase d'accélération; les hypothèses à l'égard de la solidité et de la qualité de la portée, de la présence, des ventes, de la commercialisation et des réseaux de soutien d'Airbus, de sa chaîne d'approvisionnement et de son expertise opérationnelle ainsi que de ses relations avec les clients; le respect et l'exécution par chacune des parties de ses obligations aux termes de l'accord relatif à la transaction et aux accords commerciaux futurs et l'absence d'inefficacités importantes ou d'autres problèmes connexes; la réalisation des avantages et des synergies prévues de la transaction selon l'échéancier prévu; notre capacité à maintenir notre plan de financement de SCACS et à assurer le financement, le cas échéant, des besoins en trésorerie; le caractère adéquat de la planification et de la gestion de la trésorerie et du financement du projet; et l'exactitude de notre évaluation des facteurs de croissance prévus et des tendances sectorielles. Les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse à l'égard des actions stratégiques et de la vente proposée du programme d'avions Q Series et des activités de formation des pilotes et des techniciens d'Avions d'affaires dont il est question dans les présentes comportent les hypothèses significatives suivantes : le respect de toutes les conditions de clôture et la réalisation de ces actions stratégiques et transactions selon l'échéancier prévu, y compris l'obtention des approbations des organismes de réglementation. Pour en savoir davantage sur les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse, notamment en ce qui a trait aux prévisions pour 2018, voir les rubriques Priorités stratégiques et Prévisions et énoncés prospectifs de la section Sommaire et de chaque secteur isolable présenté dans notre rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Pour de plus amples renseignements sur les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs portant sur les prévisions pour 2019 et les objectifs pour 2020 figurant dans le présent communiqué de presse, se reporter à notre divulgation portant sur les hypothèses plus loin dans le présent communiqué de presse.

En ce qui a trait spécifiquement à la transaction avec Airbus, certains facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, comprennent ce qui suit, sans s'y limiter : la fiabilité de nos analyses et de notre bilan de rentabilité, y compris les estimations de flux de trésorerie et de revenus sur la durée de vie prévue du programme et par la suite; tout événement, tout changement ou toute autre circonstance nouvelle pouvant avoir une incidence défavorable sur la portée, la présence, les ventes, la commercialisation ou les réseaux de soutien d'Airbus, sa chaîne d'approvisionnement, ses activités ou ses relations avec les clients; le défaut de l'une des parties de respecter et d'exécuter ses obligations aux termes de l'accord relatif à la transaction et aux accords commerciaux futurs et/ou des inefficacités importantes ou d'autres problèmes connexes; la non-réalisation des avantages ou des synergies prévus de la transaction ou le fait qu'ils ne soient pas réalisés selon l'échéancier prévu; les risques associés à notre capacité à maintenir notre plan de financement actuel de SCACS et à assurer le financement, le cas échéant, des besoins en trésorerie; le caractère inadéquat de la planification et de la gestion de la trésorerie et du financement du projet; et la fiabilité de notre évaluation des facteurs de croissance et des tendances sectorielles anticipés. Parmi les autres acteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, notons, sans s'y limiter, les risques liés à la conjoncture économique, à notre contexte commercial (tels les risques liés au Brexit, à la situation financière de l'industrie du transport aérien, des clients d'avions d'affaires et de l'industrie du transport sur rail; à la politique commerciale, à l'accroissement de la concurrence; à l'instabilité politique et à des cas de force majeure ou catastrophes naturelles), à l'exploitation (tels les risques liés au développement de nouveaux produits et services; au développement de nouvelles activités; à la certification et à l'homologation de produits et services; aux engagements à prix et à terme fixes et à la production et à l'exécution de projets; aux pressions sur les flux de trésorerie et sur les dépenses en immobilisations exercées par les fluctuations liées aux cycles de projet et au caractère saisonnier; à notre capacité de mettre en oeuvre et de réaliser avec succès notre stratégie, notre plan de transformation, nos améliorations visant la productivité et nos initiatives de restructuration; aux partenaires commerciaux; aux pertes découlant de sinistres et de garanties sur la performance des produits; aux procédures réglementaires et judiciaires; aux risques liés à l'environnement et à la santé et sécurité; à notre dépendance à l'égard de certains clients et fournisseurs; aux ressources humaines; à la fiabilité des systèmes informatiques; à la fiabilité des droits relatifs à la propriété intellectuelle; et au caractère adéquat de la couverture d'assurance), au financement (tels les risques liés aux liquidités et à l'accès aux marchés financiers; aux régimes d'avantages de retraite; à l'exposition au risque de crédit; aux obligations importantes au titre des paiements de la dette et des intérêts; à certaines clauses restrictives de conventions d'emprunt; et à certains seuils minimums de liquidités; à l'aide au financement en faveur de certains clients; et à la dépendance à l'égard de l'aide gouvernementale), au marché (tels les risques liés aux fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt; à la diminution de la valeur résiduelle; à l'augmentation des prix des produits de base; et aux fluctuations du taux d'inflation). Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risques et incertitudes dans la section Autres du rapport de gestion de notre rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. En ce qui concerne spécifiquement les actions stratégiques et la vente proposée du programme d'avions Q Series et des activités de formation des pilotes et des techniciens d'Avions d'affaires dont il est question dans les présentes, certains facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, comprennent ce qui suit, sans s'y limiter : la non-réception des approbations des organismes de réglementation ou d'autres approbations ou le retard dans la réception de celles-ci ou le non-respect des conditions rattachées à la réalisation de pareilles actions stratégiques et transactions ou le retard dans le respect de celles-ci et l'incertitude concernant le temps requis pour mener à bien pareilles actions stratégiques et transactions, et le fait que Bombardier n'ait pas accès aux fonds ou avantages connexes selon l'échéancier prévu ou pas du tout; le fait que d'autres sources de financement qui pourraient remplacer le produit prévu et les économies découlant de pareilles actions stratégiques et transactions, selon le cas, pourraient ne pas être accessibles lorsqu'elles s'avèrent nécessaires ou ne pas l'être selon des modalités avantageuses. Par conséquent, rien ne garantit que les actions stratégiques proposées ou que la vente proposée du programme d'avions Q Series et des activités de formation des pilotes et des techniciens d'Avions d'affaires se réaliseront ni que les avantages prévus se réaliseront en totalité ou en partie, voire qu'ils se réaliseront tout court. En outre, rien ne garantit que les avantages que l'on prévoit tirer des améliorations visant la productivité et des initiatives de restructuration dont il est question dans les présentes se réaliseront en totalité ou en partie, voire qu'ils se réaliseront tout court ou que le rachat de BT Holdco sera réalisé, ou la forme et l'échéancier selon lesquels il le serait. Le lecteur est prévenu que la présente liste de facteurs pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n'est pas exhaustive et qu'il ne faudrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. D'autres risques et incertitudes que nous ne connaissons pas ou que nous considérons comme non importants à l'heure actuelle pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. En outre, rien ne garantit que les avantages stratégiques prévus et les synergies attendues de la transaction avec Airbus sur le plan de l'exploitation, de la concurrence et des coûts seront réalisés en totalité ou en partie, voire qu'ils se réaliseront. Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la direction à la date du présent communiqué de presse et pourraient subir des modifications après cette date. À moins d'y être tenus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous nions expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde. Tous les montants de ce communiqué sont en dollars américains, arrondis à la décimale la plus proche, sauf indication contraire.

Les objectifs financiers pour 2020 du présent communiqué de presse reflètent le retrait du périmètre de consolidation du programme C Series, du programme Q Series, et des activités de formation des pilotes et des techniciens d'Avions d'affaires.

Le présent communiqué de presse contient à la fois des mesures conformes aux IFRS et non conformes aux PCGR. Les mesures non conformes aux PCGR sont définies à la fin du présent communiqué de presse et le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS est présenté dans notre Rapport de gestion. Se rapporter à la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX PROGRAMMES D'AVIONS GLOBAL 5500, GLOBAL 6500, GLOBAL 7500 ET GLOBAL 8000

Les avions Global 5500, Global 6500, Global 7500 et Global 8000 sont présentement à la phase de développement et sont susceptibles de changements, notamment en ce qui a trait à la stratégie de gamme, à la marque, à la capacité, aux performances, à la conception et aux systèmes de circuits. Toutes les spécifications et les données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d'exploitation, hypothèses et autres conditions. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre, ni un engagement, ni une déclaration, ni une garantie d'aucune sorte.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué de presse repose sur les résultats établis selon les normes internationales d'information financière (IFRS). Toute référence aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) signifie IFRS, sauf indication contraire. Il repose également sur des mesures non conformes aux PCGR, dont le RAIIA, le RAII avant éléments spéciaux et le RAIIA avant éléments spéciaux, le résultat net ajusté, le résultat par action ajusté et les flux de trésorerie disponibles. Ces mesures non définies par les PCGR découlent directement des états financiers consolidés mais n'ont pas un sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, d'autres entreprises utilisant ces termes peuvent les définir différemment. La direction croit que fournir certaines mesures de performance non conformes aux PCGR, en plus des mesures IFRS, donnent aux utilisateurs de notre rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et à la rubrique Liquidités et sources de financement de la section Sommaire et à la rubrique Analyse des résultats des sections de chaque secteur d'activité du rapport de gestion de la Société pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.

HYPOTHÈSES

Les hypothèses suivantes sont les hypothèses importantes sur lesquelles sont fondées les prévisions pour 219 et les objectifs pour 2020 incluses dans le présent communiqué de presse:

Tous les secteurs

l'exécution normale et la livraison des commandes fermes en carnet et des projets figurant dans le carnet de commandes;

la capacité de comprendre les besoins des clients et d'offrir un portefeuille de produits et de services permettant de stimuler la demande sur le marché et d'obtenir des commandes stratégiques clés;

la mise en oeuvre et l'exécution soutenues des principales mesures prévues afin d'améliorer la conversion des revenus en bénéfices et en flux de trésorerie disponibles(1) accrus, grâce à l'amélioration des coûts d'approvisionnement, du contrôle des dépenses et de l'efficacité de la main-d' oeuvre;

l'atteinte des cibles du plan de transformation, en mettant en oeuvre des restructurations et d'autres mesures visant la structure des coûts directs et indirects et en se concentrant sur la réduction durable des coûts et les améliorations opérationnelles, tout en réduisant l'utilisation du fonds de roulement;

le fait de pouvoir tirer parti de la capacité de fabrication mondiale et de partager les pratiques exemplaires et la technologie à l'échelle des installations de production et de tirer parti d'emplacements géographiques à moindres coûts et d'économies émergentes;

la capacité du bassin de fournisseurs de soutenir le développement de produits et les cadences de production prévues;

la capacité de repérer et de conclure d'autres partenariats et initiatives de partage des risques;

l'efficacité des mesures de déploiement rigoureuses du capital à l'égard des nouveaux programmes et produits afin de stimuler la croissance des revenus;

la capacité de recruter et de fidéliser des employés hautement compétents pour déployer la stratégie de développement des produits;

le maintien du contexte mondial concurrentiel et de la conjoncture économique mondiale;

la stabilité des taux de change aux niveaux actuels;

la capacité de disposer de liquidités suffisantes pour mettre en oeuvre le plan stratégique, de respecter les clauses financières restrictives, de rembourser la dette à long terme ou de refinancer les facilités bancaires et de renégocier les échéances à compter de 2020; et

les données financières tiennent compte de la comptabilisation des contrats de location selon l'IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019.

Secteurs aéronautiques

La clôture des transactions de vente des actifs du programme d'avions Q Series et des activités de formation des pilotes et des techniciens d'Avions d'affaires d'ici le deuxième semestre de 2019;

l'ajustement des cadences de production en fonction de la demande du marché;

la capacité d'accélérer la cadence de production et les livraisons de nouveaux programmes, et de respecter les dates de mises en service du programme d'avions Global 7500 et Global 5500, Global 6500 et Global 8000;

le maintien de notre capacité de saisir et de remporter des campagnes et des projets d'après les prévisions du marché(2), donnant lieu aux nouvelles commandes futures estimées;

la mise en oeuvre et l'exécution continues des stratégies de croissance, y compris les activités de services après-vente;

la réduction des investissements et des dépenses de développement à des niveaux normalisés d'ici 2019-2020;

la réalisation des avantages et des synergies prévues de l'opération avec Airbus selon l'échéancier prévu;

notre capacité à maintenir notre plan de financement actuel de la SCACS et à assurer le financement, le cas échéant, des besoins en trésorerie et le caractère adéquat de la planification et de la gestion de la trésorerie et du financement de projet.

Secteur Transport

notre capacité d'exécuter et de réaliser des initiatives visant l'amélioration du modèle d'affaires;

la conversion des revenus et l'achèvement progressif de nos contrats antérieurs;

un niveau soutenu de dépenses du secteur public;

la réalisation des appels d'offres à venir et notre capacité à les remporter d'après les prévisions du marché(3), donnant lieu à de nouvelles commandes futures estimatives;

la mise en oeuvre et l'exécution réussies des stratégies de croissance, y compris l'application du concept de chaîne de valeur et la création d'écosystèmes, la spécialisation des sites et la création de centres d'excellence en ingénierie, et l'évolution de la composition des revenus générés par un plus grand nombre de contrats dans le secteur de la signalisation et des systèmes de même que dans le secteur de l'exploitation et de la maintenance.

Pour une analyse des facteurs de risque importants associés à l'information prospective, se reporter à la mise en garde liée aux énoncés prospectifs susmentionnée dans le présent communiqué de presse et à la rubrique Risques et incertitudes de la section Autres du Rapport de gestion de notre rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

(1) Mesure non conforme aux PCGR. Pour plus d'information sur les mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué de presse, se reporter à notre divulgation relative aux Mesures financières non conformes aux PCGR plus haut dans le présent communiqué de presse.

(2) Les prévisions de la demande pour les secteurs aéronautiques sont fondées sur l'analyse des principaux indicateurs de marché, dont la croissance du PIB réel, la confiance de l'industrie, la rentabilité de notre clientèle, les niveaux des stocks d'avions d'occasion, l'utilisation des avions, les expéditions d'avions et les facturations, les volumes de trafic-passagers, le prix du carburant, la rentabilité des sociétés aériennes, les clauses de portée des pilotes, les réglementations environnementales, la mondialisation du commerce, le nombre d'avions en service et l'âge moyen des avions de la flotte, la demande de remplacement, les nouveaux programmes d'avions et les marchés non traditionnels et leur accessibilité. Pour plus d'information, se reporter aux indicateurs de marché dans les rubriques Industrie et conjoncture économique de chaque secteur aéronautique isolable dans notre Rapport financier 2017.

(3) Les prévisions de la demande pour le secteur Transport sont fondées sur le niveau soutenu de dépenses du secteur public et la poursuite des grandes tendances favorables, y compris les tendances d'urbanisation et de sensibilisation à l'environnement, la densification des villes, et la demande pour la mobilité et la numérisation. Pour plus d'information, se reporter aux indicateurs de marché dans la rubrique Industrie et conjoncture économique du secteur Transport dans notre Rapport financier 2017.

