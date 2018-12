GCL System Integration obtient le premier certificat de réassurance CSR+ au monde







SHANGHAI, 6 décembre 2018 /PRNewswire/ -- GCL System Integration (002506.SZ) (GCL-SI) a réussi le programme de test de fiabilité CSR+ de Swiss Reinsurance Company, et a obtenu le premier certificat de réassurance mondial en vertu de la norme CSR+ par Swiss Reinsurance (Swiss Re). CSR+, norme de test ultra-stricte visant à évaluer la qualité et la performance électrique des panneaux solaires, est bien plus rigoureuse que les exigences de test des normes actuelles IEC61215 et IEC61730. En tant que première entreprise au monde à avoir réussi ce test ultra-strict, GCL-SI a largement prouvé que ses panneaux présentaient d'excellentes performances et une qualité fiable.

Présente depuis plus de 150 ans, Swiss Re possède des agences et des sociétés affiliées dans les principales villes du monde entier, et fait partie des plus grandes compagnies de réassurance au monde. En début d'année 2018, la société a publié le Code de pratique des panneaux solaires : directives internationales sur la gestion du risque et la durabilité des assurances de garantie des panneaux solaires (SPCoP). En tant que contenu clé du SPCoP, le certificat CSR+ fixe la norme en matière de test de fiabilité concernant la qualité et la performance électrique des panneaux solaires. Le test comprend le programme de test de la fiabilité des composites des panneaux, ainsi qu'un audit global d'usine pour toutes les installations de production.

He Deyong, vice-président de GCL-SI, a déclaré : « CSR+ est l'une des normes de test les plus avancées au monde. Le fait que la société ait été capable de réussir avec succès ce test ultra-strict démontre la fiabilité de ses produits. Dans le même temps, la souscription directe par le prestataire d'assurance spécialisé dans les énergies Alltrust Insurance Company, ainsi que le soutien de réassurance de Swiss Re, offrent une protection d'assurance robuste, qui renforce solidement les projets de développement commercial de GCL-SI à l'échelle mondiale. GCL-SI espère coopérer davantage avec Swiss Re dans les domaines de la finance, de l'assurance et de la fabrication, ainsi que bâtir une plateforme d'échange technique pour contribuer à accélérer la croissance dans le secteur des énergies alternatives. »

Toute dernière norme de test de fiabilité, CSR+ est bien plus rigoureuse que ce qui est requis par les certifications actuelles IEC61215 et IEC61730. Swiss Re adhère depuis toujours à la philosophie consistant à investir dans des valeurs, tout en soutenant et promouvant des partenariats à long terme avec des clients présentant une compétitivité durable. En tant que première entreprise au monde à réussir le programme de test de fiabilité CSR+ de Swiss Re, GCL-SI bénéficiera d'une assurance de la part d'Alltrust Insurance Company, ainsi que d'une réassurance de Swiss Re pour les panneaux qu'elle produit pendant la période de validité du certificat. Cette alliance souligne les excellentes performances et la qualité fiable des panneaux de GCL-SI. Le soutien de réassurance de Swiss Re constitue une forte reconnaissance de la qualité des panneaux de GCL-SI, et fournit une solide garantie pour les ventes de panneaux. Dans le même temps, les solutions d'assurance de Swiss Re ainsi que ses nombreuses décennies d'expérience aideront davantage ses clients à réduire leurs coûts financiers et de financement.

En tant que fabricant de panneaux de niveau 1, GCL-SI considère la qualité des produits comme une priorité, et a gagné la confiance des clients du monde entier grâce à sa stabilité et à la qualité fiable de ses produits. GCL-SI insiste constamment sur le fait que la réduction des coûts et l'augmentation de l'innovation doivent s'inscrire au coeur de la réponse à la parité réseau. GCL-SI entend fournir une valeur supérieure à ses clients, grâce à une qualité élevée et à d'excellents ratios prix/performance.

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ : 002506) (GCL-SI) fait partie du GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI délivre un système énergétique intégré de pointe à guichet unique, et s'engage à devenir la première société d'énergie solaire au monde.

À propos de Swiss Re

Le groupe Swiss Re est l'un des prestataires leaders mondiaux en réassurance, assurance et autres formes de transfert de risque basées sur l'assurance, qui oeuvre à rendre notre monde plus résilient. Le groupe anticipe et gère le risque ? qu'il s'agisse des catastrophes naturelles ou du changement climatique, en passant par le vieillissement de la population et la cybercriminalité. L'objectif du groupe Swiss Re consiste à permettre à la société de prospérer et de progresser, en créant de nouvelles opportunités et solutions pour ses clients. Basé à Zurich, en Suisse, où le groupe a été fondé en 1863, Swiss Re exerce ses activités via un réseau de près de 80 bureaux à travers le monde. Le groupe est présent en Chine depuis 1995, et a ouvert son agence à Pékin en 2003 pour offrir une gamme complète de produits et services de réassurance à travers la Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/794041/GCL_SI_csr_certificate.jpg

