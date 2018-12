DB CyberTech s'associe à Solutions Exchange pour apporter des solutions de conformité RGPD pour les données structurées en France







Les solutions DB CyberTech pour la conformité RGPD et la prévention prédictive des pertes de données pour les données structurées seront offertes en France au travers de Solutions Exchange

PARIS, 6 Novembre 2018 /PRNewswire/ -- DB CyberTech, pionnier dans la prévention prédictive des pertes de données basée sur le machine learning, annonce aujourd'hui un partenariat en France avec Solutions Exchange. Solutions Exchange étend l'écosystème des partenaires de distribution européens de DB CyberTech qui apportent sur le marché la mise en conformité RGPD pour les données structurées et des solutions de cybersécurité réellement intelligentes.

« Depuis 2005, Solutions Exchange soutient les organisations publiques et privées dans leur choix de solutions pour une meilleure protection de leurs données sensibles et pour renforcer leur sécurité informatique » a déclaré Patrice Russ Solutions Exchange CEO « Nous sommes ravis d'introduire DB CyberTech sur le marché francophone. »

La solution de DB CyberTech pour le RGPD permet aux professionnels de la protection de la vie privée d'assurer de manière efficace et continue la conformité à leur plus grande concentration de données personnelles - leurs bases de données. Contrairement au balayage invasif périodique et à la vérification laborieuse des modèles de classification des données, la découverte continue et la classification intelligente des données de DB CyberTech simplifie la construction d'un inventaire précis des données personnelles et des activités de traitement. L'inventaire des données à caractère personnel peut être tenu à jour en permanence afin que les demandes des personnes concernées puissent être traitées rapidement. Enfin, la prévention prédictive de la perte de données basée sur le machine learning avertit immédiatement du risque de perte de données.

« Nous sommes ravis de nous associer à Solutions Exchange pour introduire sur le marché français notre solution unique de conformité RGPD et de sécurité pour les données structurées », déclare Ali Hedayati, COO et Président de DB CyberTech. « Les organisations à travers l'UE luttent pour identifier et protéger les données personnelles dans leurs banques de données structurées afin d'être en conformité avec le RGPD. La solution de DB CyberTech offerte par l'intermédiaire de Solutions Exchange répond à ce besoin spécifique de conformité continue avec le RGPD».

A propos de DB CyberTech

DB CyberTech innove dans la prévention prédictive des pertes de données pour les bases de données. Parmi ses clients figurent les plus grandes institutions financières, les prestataires de santé, les acteurs de l'industrie et les organisations publiques du monde entier. La technologie de DB CyberTech évalue de manière non intrusive les conversations entre la base de données et le client grâce à une extraction de protocole approfondie, le machine learning et l'analyse du comportement. Les clients acquièrent des connaissances en découvrant des informations qu'ils ignoraient, y compris des données sensibles, en identifiant les tables qui ont été accédées et en cartographiant les applications spécifiques qui accèdent aux bases de données. De plus, la technologie de machine learning identifie et alerte immédiatement les menaces d'initiés et les menaces externes sur les bases de données avant que les données ne soient volées. DB CyberTech est une société privée dont le siège social se trouve à San Diego, Californie. Pour de plus amples renseignements, composez le (800) 598-0450 ou visitez le site Web de l'entreprise à www.dbcybertech.com

Contact:

Rita Rheinecker

(800) 598-0450

media.relations@dbcybertech.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/794195/DB_CyberTech_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 03:10 et diffusé par :