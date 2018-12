AGC lance les ventes mondiales de l'AMOLEA (TM) AS-300, nouveau type de solvant fluoré ayant un faible impact sur l'environnement







TOKYO, 30 novembre 2018 /PRNewswire/ -- AGC Inc., dont le siège se trouve à Tokyo, a annoncé le lancement des ventes à l'échelle mondiale de l'AMOLEA (TM) AS-300, nouveau type de solvant fluoré au faible impact sur l'environnement. Ce produit est disponible pour échantillonnage à partir de novembre 2018.

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201811280853/_prw_PI1fl_DkAhoP4x.png)

(Photo : https://kyodonewsprwire.jp/img/201811280853-O2-dvK6bh3R)

Une prise de conscience écologique croissante au cours des dernières années a créé une forte demande en nouveaux solvants fluorés dont le potentiel de destruction de l'ozone (PDO) (*1) et le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sont diminués (*2). Ce lancement marque le tout premier solvant fluoré qui réduise le PDO à pratiquement « 0 » et le PRP en dessous de « 1 ». L'AMOLEA (TM) AS-300 non seulement exerce un impact minimal sur notre environnement mondial, mais encore il assure une sécurité supérieure, un pouvoir dissolvant excellent et un point d'ébullition optimal qui en diminue la consommation. Depuis l'annonce du produit en octobre 2017, AGC a effectué plusieurs évaluations détaillées de performances en coopération avec ses clients qui ont vérifié son adéquation sur une vaste gamme d'applications. Par ailleurs, les préparatifs pour la production en série étant à présent terminés, la Société concentre ses efforts sur le lancement officiel des ventes du produit à l'échelle mondiale.

Les solvants fluorés ont plusieurs caractéristiques qui leur donnent des avantages sur les autres produits, les solvants chlorés, les hydrocarbures, les solvants avec mélange de t-DCE (dichloroéthane), le n-PB (bromopropane), les HFC (*4, hydrofluorocarbones) et ainsi de suite. Par exemple, leur ininflammabilité permet une manipulation facile. Ils présentent également un problème moindre de rouille dans les produits finaux. Leur faible tension de surface permet le nettoyage d'éléments de formes complexes tout en réduisant le déversement d'eau si on les compare à des détergents à base d'eau. D'autre part, leur point d'ébullition modéré aide à en réduire la consommation. Ceci fait d'AMOLEA (TM) AS-300 un produit idéal pour une vaste gamme d'applications, notamment le nettoyage de pièces de précision et de composants optiques, en plus de son rôle de liquide de dilution et de fluide porteur. En raison de son impact plus faible sur l'environnement et de son pouvoir dissolvant supérieur, l'AMOLEA (TM) AS-300 est idéal pour les clients renonçant aux solvants chlorés et au bromure de n-propyle (*3). L'AMOLEA (TM) AS-300 peut facilement s'employer dans des appareils existants de dégraissage à la vapeur utilisant à l'heure actuelle à des solvants chlorés ou au bromure de n-propyle.

Aux termes de sa politique de gestion « AGC plus », le groupe AGC a pris l'engagement de créer des produits qui ajoutent divers « plus » pour les parties prenantes. Les 'plus' pour la Société comprennent « sécurité », « sûreté » et « confort », tandis que les 'plus' pour les clients comportent « nouvelle valeur » et « fonctionnalité ». AGC se consacre à tirer parti des atouts techniques qu'elle a édifiés et affinés au cours d'années d'expérience des produits chimiques fluorés afin de continuer à mettre au point et à fournir des produits qui aident à réduire les impacts environnementaux.

Notes :

(*1) Potentiel de destruction de l'ozone (PDO) Coefficient représentant l'effet destructeur du poids volumique d'une masse de substance émise dans l'atmosphère, par comparaison du potentiel du chlorofluorocarbone-11 (CFC-11) auquel est attribué la valeur référence de 1. (*2) Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) : Coefficient représentant l'effet sur le réchauffement climatique. Il fait référence à une valeur exprimant le potentiel de réchauffement climatique des gaz à effet de serre en ce qui concerne la valeur de référence du dioxyde de carbone. (*3) Bromure de n-propyle (1-bromopropane) : Sur la base de données de toxicité, l'AEPC (Agence européenne des produits chimiques) a interdit l'utilisation de tels solvants en Europe à l'exception d'emplois spécifiques, avec prise d'effet en date du 4 juillet 2020 selon la description présentée à l'Annexe XIV du règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals, ou Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques). (*4) Hydrofluorocarbone (HFC) : Les HFC seront progressivement supprimés dans le monde entier conformément à l'amendement de Kigali apporté au protocole de Montréal. * La Société a changé son nom d'Asahi Glass Co., Ltd. pour devenir AGC Inc. le 1er juillet 2018. Son président est Takuya Shimamura. * Le traitement de données personnelles est soumis à notre politique de confidentialité.

Pour référence, veuillez visiter :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/201811280853-O1-p12XG7mt.pdf

Site web : https://www.agcce.com/amolea-as-300/

