Coinstar fait son entrée en France avec l'acquisition de la société Eurocycleur







Eurocycleur possède des bornes en libre-service de comptage de pièces de monnaie au sein des plus importantes enseignes de distribution françaises

BELLEVUE, Washington, 6 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Coinstar, LLC, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Eurocycleur®, un acteur majeur français de comptage de pièces de monnaie qui possède 625 bornes en libre-service au sein des principales enseignes de distribution. Eurocycleur poursuivra ses activités en tant qu'entreprise indépendante sous la direction de Coinstar International et conservera l'identité Eurocycleur.

« Cette acquisition nous enthousiasme pour plusieurs raisons », a indiqué Jim Gaherity, président-directeur général de Coinstar, LLC. « Tout d'abord, Eurocycleur est une entreprise prospère qui collabore avec les acteurs majeurs de la grande distribution française. Eurocycleur est le spécialiste sur le territoire français du recyclage des pièces de monnaie en bon d'achat. Par cette acquisition Coinstar étend son offre sur le marché français qui lui permet de s'adresser à l'ensemble des consommateurs. »

L'offre Eurocycleur est proposée au sein d'enseignes d'envergure telles que Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Cora, Système U et Intermarché.

L'entente conclue avec Eurocycleur courant novembre permet à Coinstar d'acquérir la totalité des actifs, comprenant les équipements, la technologie, la marque ainsi que le personnel.

Laurent Salet, fondateur d'Eurocycleur en 2005 continuera de diriger l'entreprise en tant que directeur du développement commercial en France.

À propos de Coinstar, LLC

Basée aux États-Unis, Coinstar possède et exploite le plus important réseau multinational entièrement automatisé de bornes de comptage de pièces de monnaie. Avec plus de 20,000 bornes, Coinstar fournit des services fonctionnels et fiables de comptage de pièces de monnaie à de grands magasins, des épiceries, des pharmacies et des institutions financières. Les solutions pour les consommateurs varient d'un pays et d'une région à l'autre, mais englobent la conversion de pièces de monnaie en espèces, en cartes-cadeaux électroniques et en dons à des associations caritatives. Pour connaître les emplacements et obtenir des informations, veuillez visiter le site www.coinstar.com.

