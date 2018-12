80 LEVEL annonce des prix inauguraux pour les artistes de jeux vidéo







Un nouveau programme de récompenses reconnaît les oeuvres personnelles de créateurs autour du globe

LOS ANGELES, 6 décembre 2018 /PRNewswire/ -- 80 LEVEL, importante source d'information sur l'art dans le développement des jeux vidéo, a annoncé aujourd'hui l'inauguration de ses 80 LEVEL Awards (Prix de 80 LEVEL) destinés aux meilleurs créateurs de jeux vidéo en 2018. 80 LEVEL a crée ces prix dans le but de contribuer à identifier et récompenser les artistes individuels de jeux vidéo, dont le travail est inégalé, remarquable, et parfois méconnu du public. Voici les catégories pour ces prix :

Meilleur artiste de personnages

Meilleur artiste d'environnement

Meilleur artiste d'effets visuels (VFX)

Meilleur artiste d'accessoires / d'armements

Meilleur artiste de matériels

À partir de milliers d'artistes impressionnants, les rédacteurs de 80 LEVEL ont minutieusement réduit la liste à 80 candidats. Les candidats d'autour de la planète ont rassemblé de brillants artistes de personnages comme Blair Armitage et Luana Bueno, l'artiste d'environnement Christoffer Radsby et l'artiste chevronné des VFX Andreas Glad. 80 Level révèle à présent ces concurrents du plus haut niveau sur awards.80.lv . Les candidats seront désignés par leurs pairs et leurs fans, et les gagnants seront annoncés sur le site web le matin du 15 janvier 2019 à 9 h 00 heure du Pacifique.

« Chez 80 LEVEL, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens d'aider, de promouvoir et de défendre nos collègues artistes et développeurs, » a souligné Kirill Tokarev, éditeur et rédacteur-en-chef de 80 LEVEL. « Ces prix représentent seulement une façon par laquelle nous pouvons saluer non pas un artiste, mais la communauté tout entière des artistes des jeux. Les artistes sont constamment en train de pousser la barre plus haut dans leurs domaines, et ainsi nous aidons à édifier une prise de conscience et à célébrer le travail éblouissant qu' ils réalisent chaque jour. »

Chaque gagnant recevra les prix suivants :

une licence pour Houdini 17 Banshee de SideFx

un abonnement aux Megascans de Quixel en 8K

un abonnement d'une année aux outils de Substance d'Allegorithmic

À propos de 80 LEVEL

80 LEVEL constitue la meilleure source d'information sur la technologie et l'art du jeu vidéo. Elle rassemble des opinions de développeurs, d'éditeurs, de créateurs, de fournisseurs de logiciels médiateurs, de publiposteurs, et elle les illustre avec les données les plus exclusives : elle s'attache à apporter les meilleures perspectives sur la technologie provenant de développeurs de jeux de partout dans le monde. 80 LEVEL met en lumière des entretiens, des études de cas et des analyses de certains des meilleurs spécialistes du secteur en travaillant par exemple avec EA DICE, Blizzard, King, Ubisoft, Monolith, Autodesk, Bethesda Softworks et Epic Games.

