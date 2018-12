Longview accélère son investissement en France afin d'aller à la conquête de nouveaux projets de transformation de la fonction financière







Longview souhaite capitaliser en France sur une solution jugée comme visionnaire, un réseau de partenaires de qualité et un parc clients satisfait PARIS, le 6 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Longview est un leader dans l'édition de logiciels de performance management (Planning et Consolidation), de Reporting fiscal et d'Analytics. Après avoir été reconnu par Gartner 2018 comme visionnaire pour les solutions Cloud Financial Planning et Analytics (connu sous le nom de Tidemark®), Longview annonce investir fortement en France pour redynamiser sa présence dans ce pays jugé comme prioritaire.

« Nous avons des bureaux en plein de coeur de Paris, un parc clients prestigieux et en croissance avec Orange, Engie, Norauto ou encore Veolia, un datacenter en Europe, un réseau de partenaires actifs en croissance, une solution reconnue par ceux-ci et les analystes pour ses qualités uniques et son innovation créatrice de valeur pour la gestion de la performance; La France est au coeur de la stratégie de croissance du groupe et l'investissement s'accélère » explique Jean-Christophe MONTANT, Directeur Général France.

Ces succès en France sont directement liés aux qualités de Longview Plan Powered by Tidemark , une solution innovante intégrée pour le planning, forecasting, financial reporting et l'Analytics. Tidemark (racheté en 2017 par Longview) a fait ses preuves en tant que solution d'entreprise avec une architecture conçue dans le cloud, apportant la flexibilité, l'évolutivité, impossible avec les cubes des autres solutions traditionnelles du marché. Les clients de Tidemark modélisent des processus très complexes et peuvent s'attaquer à des « use cases » habituellement non couverts par des solutions de performance management.

« Notre priorité est de mieux faire connaître cette solution et ses qualités uniques à nos clients et partenaires et de nous repositionner dans l'ensemble des études de Performance Management actuellement menées par les entreprises. D'autant plus qu'aux incroyables bénéfices apportés par Tidemark vient s'intégrer la plateforme Longview « Connected Finance », ses capacités d'Analyse et ses fonctions de Consolidation financière en temps réels uniques sur le marché » explique Nicolas LETAVERNIER récemment arrivé comme Directeur Commercial France pour Longview.

« Malgré la transformation vers le Cloud, le marché de l'EPM manque drastiquement de solution proposant une nouvelle approche pour accompagner la transformation actuelle des directions financières. Longview apporte un réponse innovante et sécurisante » ajoute Nicolas LETAVERNIER.

A propos de Longview

Longview fait passer la planification budgétaire et prévisionnelle, la consolidation, le reporting fiscal et l'analytique d'une simple collecte de données et leur validation vers des processus stratégiques de valorisation de l'information pour la décision et l'analyse. Longview avec ses 25 années d'expérience dans ce domaine propose la solution de performance management la plus robuste et innovante du marché. Pour découvrir Longview cliquez sur : www.longview.com .

Pour toute question, merci de contacter :

Sarah Bergseth, Vice President of Global Marketing, SBergseth@longview.com.

Pour la France Nicolas LETAVERNIER, Sales Director France, nletavernier@longview.com

SOURCE Longview Solutions Inc.

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 02:00 et diffusé par :