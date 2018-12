nChain dévoile le projet révolutionnaire Metanet pour alimenter l'Internet avec la chaîne de blocs du Bitcoin SV







LONDRES, 5 décembre 2018 /CNW/ - nChain, le chef de file mondial en matière de recherche et de développement de la chaîne de blocs, a présenté son projet révolutionnaire « Metanet » visant à alimenter et à intégrer l'Internet par l'entremise de la chaîne de blocs du Bitcoin. En se servant de la propriété intellectuelle qu'elle a créée, la société nChain développera Metanet exclusivement avec le Bitcoin SV (BSV), lequel reflète le design et le protocole d'origine du Bitcoin.

Metanet est la création du scientifique en chef de nChain, le Dr Craig S. Wright, qui a annoncé le projet lors de son allocution du 30 novembre prononcée pendant la conférence CoinGeek Week tenue à Londres. Le Dr Wright explique :

« Ce que nous nous apprêtons à créer est une alternative sécurisée pour Internet fondée sur la chaîne de blocs. Internet devient alors une chaîne secondaire de la chaîne de blocs du Bitcoin. Metanet est un réseau de valeur, c'est-à-dire le système mondial complet d'activité en ligne et de données reliées commercialement. »

Internet a transformé la façon dont nous vivons et fonctionnons, mais il a vu le jour avant l'avènement de la chaîne de blocs. En apparence, Metanet ressemble à Internet. Toutefois, Metanet est propulsé par des différences techniques relatives à la manière dont les données sont stockées et consultées par l'entremise de transactions de chaîne de blocs, ce qui offre des avantages sur les plans de la sécurité et de l'efficacité économique comparativement à la technologie Internet actuelle. Metanet transformera la façon dont Internet fonctionne en utilisant les transactions de Bitcoin pour transférer les données comprimées, permettant ainsi l'échange fiable et semi-automatisé de la page Web et d'autres renseignements.

Metanet donnera lieu à de nouvelles manières de distribuer le contenu Web et de favoriser les nouveaux modèles d'affaires de commerce électronique rendus possibles par les microtransactions de Bitcoin. Les entreprises pourraient donc obtenir des micropaiements instantanés provenant de clics, de contenus et de données. Tirant avantage de la stabilité et de la sécurité économique de la chaîne de blocs, Metanet peut servir à réduire le risque de fraude en raison de la qualité et de l'intégrité supérieures des données que procure leur stockage protégé par la chaîne de blocs.

Cela aide les sociétés à créer de nouveaux modèles d'affaires assortis d'une distribution de contenu et de microtransactions fondées sur la chaîne de blocs, ce qui (jusqu'à aujourd'hui) n'était pas possible sur le plan économique avec Internet. Les nouvelles solutions permettront, par exemple :

L'autorisation de l'accès sécurisé, en temps réel et avec une identité privée, au contenu Web, aux comptes de médias sociaux et aux systèmes distribués

Des services de recherche, d'information et de contenu Internet qui ont recours aux micropaiements faits par les utilisateurs plutôt qu'aux modèles traditionnels de publicité

Des modèles d'affaires pour le paiement sécurisé en temps réel selon l'utilisation du contenu et des actifs numériques

Des systèmes de portefeuilles intégrés assurant une intégration et une expérience utilisateur sans faille

Des contrats automatisés pour les produits achetés et la distribution de ceux-ci (tant numériques que physiques)

Une gestion en temps réel de la chaîne d'approvisionnement de manière vérifiable et traçable

L'automatisation en temps réel de polices d'assurance dépourvues de formulaire

La réservation sécurisée en temps réel de billet, de transport et d'hôtel

Jimmy Nguyen, chef de la direction de nChain Group, remarque :

« Metanet améliorera Internet dans un premier temps, puis il l'alimentera éventuellement, faisant du Bitcoin SV le grand livre public mondial qui sous-tend l'ensemble de l'activité Internet. Il s'agit d'un concept stupéfiant dont les possibilités sont sans limites et qui repose sur une sécurité, une efficacité et une intégrité accrues des données de la chaîne de blocs. C'est aussi un autre aspect de la vision de Craig Wright visant à donner libre cours à la véritable puissance du Bitcoin. Nous avons entrepris les premières étapes et savons que nous devrons travailler avec les autres pour faire de Metanet une réalité. »

Le projet Metanet est un chantier gigantesque qui exigera du temps pour être mis sur pied et pour prendre une forme conviviale en vue de la conduite des affaires. nChain poursuivra ses travaux et s'entourera de collaborateurs sélectionnés pour contribuer au développement progressif de Metanet.

Vous trouverez la présentation de Craig Wright annonçant le projet Metanet ici .

Pour obtenir plus d'explications, visionnez un entretien avec Craig Wright ici .

À PROPOS DE NCHAIN : nChain est le chef de file mondial en matière de recherche et de développement de technologies axées sur la chaîne de blocs. Sa mission consiste à permettre la croissance massive et l'adoption internationale du réseau Bitcoin, focalisant sur le Bitcoin SV (BSV), puisqu'il s'agit du Bitcoin d'origine qui concrétisera la vision de Satoshi.

