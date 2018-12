Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, pleure le décès d'Elmer Courchene, aîné anichinabé respecté de la Première Nation Sagkeeng, membre et président du Conseil des aînés de l'APN







OTTAWA, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a déclaré ce matin que le départ d'Elmer Courchene, aîné anichinabé respecté de la Première Nation Sagkeeng, représente une grande perte pour les Premières Nations partout sur l'île de la Tortue.

« L'aîné Elmer Courchene était un Anichinabé fier et attaché à la souveraineté qui a parfaitement compris les enseignements, les valeurs et les cérémonies traditionnels », a soutenu le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. « Il a toujours pris le temps de partager ces enseignements avec les jeunes, les leaders politiques et les personnes de toutes les cultures, car ces enseignements revêtaient une valeur pour nous tous. J'ai toujours attaché une grande importance à ses paroles et à ses conseils. Perdre Elmer est comme perdre une partie de notre histoire. Mais ses enseignements et son esprit demeurent. Aujourd'hui, j'offre mes plus sincères condoléances et prières à sa famille et à sa collectivité. »

L'aîné Elmer Courchene est membre de la Première Nation Sagkeeng, dans le territoire qui est maintenant le Manitoba. Aîné respecté partout sur l'île de la Tortue, il est connu comme un ardent défenseur de la souveraineté, de la culture et de la langue, ainsi que des droits et de la sécurité des enfants, des filles et des femmes des Premières Nations. Il a vigoureusement soutenu sa langue traditionnelle et, en tant que survivant du pensionnat de Fort Alexander, il a compris l'importance de maintenir et de revitaliser les enseignements et les langues des Premières Nations.

« J'ai le coeur brisé et j'offre mes condoléances à la famille Courchene, aux régions du Manitoba et de l'Ontario et à toutes les personnes et les leaders qu'Elmer a guidés au cours des années », a déclaré le chef régional Kevin Hart de l'APN ce matin lors de l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'APN. « Elmer était un esprit fort et un vrai combattant. Il a donné sa vie à son peuple, jusqu'au dernier souffle. Ce dévouement transparaît dans l'oeuvre de sa vie. Son héritage repose dans la vision qu'il a partagée avec nous pour les sept prochaines générations et les tout-petits. Cet héritage continuera de se transmettre dans tous nos futurs efforts alors que nous affirmons notre souveraineté et notre statut de nation. »

L'aîné Elmer Courchene est devenu l'aîné en résidence de l'Assemblée des Premières Nations en 2005 et a d'abord occupé le poste de président du Conseil des aînés de l'APN, sous la direction du Chef national Phil Fontaine. Pendant son mandat, il a donné des conseils lors des négociations qui ont mené à la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, un accord historique.

« Les aînés sont précieux et leurs vies sont remplies d'enseignements et de savoir qu'ils transmettent aux jeunes », a mentionné Norman Yakaleya, Chef régional des Territoires du Nord-Ouest de l'APN. « L'aîné Elmer a réellement emprunté cette voie; et nous lui disons Mahsi pour ses conseils. Au nom du Conseil des aînés de l'APN et de la Nation dénée, nous prions pour sa famille en ce moment. »

En qualité de président et de membre de longue date du Conseil des aînés, l'aîné Courchene a donné des conseils au Chef national Phil Fontaine, au Chef national Shawn Atleo et au Chef national Perry Bellegarde. L'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'APN a commencé la journée d'hier en exprimant sa reconnaissance envers l'aîné Courchene et en offrant ses prières, et une chaise et une couverture ont été placées avec les aînés pour rappeler sa présence et son esprit.

