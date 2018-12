Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Christian Barrette est nommé sous-ministre adjoint aux Aînés au ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Barrette était sous-ministre adjoint aux Aînés au ministère de la Famille.

Ministère des Transports

M. Stéphan Deschênes est nommé sous-ministre adjoint au ministère des Transports. M. Deschênes était sous-ministre adjoint par intérim à ce ministère.

Mme Élaine Raza est nommée sous-ministre adjointe à ce ministère. Mme Raza était sous-ministre adjointe par intérim à ce même ministère.

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

M. Francis Gauthier est nommé sous-ministre adjoint au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. M. Gauthier était sous-ministre adjoint par intérim à ce ministère.

Agence du revenu du Québec

M. Carl Gauthier est nommé, à compter du 10 décembre 2018, membre du conseil d'administration et président-directeur général de l'Agence du revenu du Québec. M. Gauthier est vice-président aux finances et à l'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

M. Claude Beauchamp est nommé, à compter du 17 décembre 2018, vice-président de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. M. Beauchamp est directeur de la révision administrative à cette commission.

Mme Anouk Gagné est nommée, à compter du 10 décembre 2018, vice-présidente de cette commission, chargée des questions relatives à la Loi sur l'équité salariale. Mme Gagné est directrice générale des ressources humaines à cette même commission.

Service de police de la Ville de Montréal

M. Sylvain Caron est nommé, à compter du 6 décembre 2018, directeur du service de police de la Ville de Montréal. M. Caron est directeur adjoint à la direction des enquêtes criminelles de ce service.

Société de la Place des Arts de Montréal

M. Nicolas Potvin est nommé, à compter du 13 décembre 2018, membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim de la Société de la Place des Arts de Montréal. M. Potvin est secrétaire général et directeur des affaires corporatives de cette société.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mme Martine Gosselin est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

